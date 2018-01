Domingo y rebajas, buena combinación

Cientos de personas aprovecharon que no tenían que ir a trabajar para pasar a descambiar algún regalo de los pasados Reyes Magos y ver si daban con una ganga en la primera jornada de llamativos descuentos

La Navidad se despidió este año con una alegría inusual por las calles. Y es que el domingo de ayer, que cerró el periodo de fiestas, coincidió con el inicio de las rebajas, una jornada durante la cual el centro de la ciudad mostró una atípica estampa con cientos de personas entre comercios y cargadas de bolsas.

Las bajas temperaturas que se registraban ayer por la mañana no fueron motivo suficiente para no acercarse a las tiendas y descambiar ese regalo de los Reyes Magos que no ha dado con la talla que necesitamos o mirar qué ofrecen las tiendas en esta recién estrenadas rebajas. Con descuentos anunciados en los escaparates de entre el 30, 50 y el 70 por ciento, los establecimientos que venden textil y accesorios abrían ayer sus puertas en el centro junto a los restaurantes y bares.

Desde primera hora de la mañana el centro tenía una actividad poco usual en un domingo cargado de nostalgia y que anuncia la vuelta a la rutina. Muchos han ahorrado en los últimos meses y con la ayuda que han recibido por parte de Sus Majestades han ido a ver qué pueden comprar. Es el caso de Rocío y Andrea, dos jóvenes que estudian Bachillerato y que tienen un presupuesto de 155 y 300 euros, respectivamente. Abrigos que hacen falta y alguno en un color diferente por capricho, zapatos, prendas para salir y promociones que invitan a llevar productos por un precio cerrado o tres por el precio de dos han sido algunas de las adquisiciones que han hecho estas jóvenes estudiantes. Sin embargo, sus comprar comenzaron el sábado por la noche vía on line. Entrar en las tiendas a través de las páginas web para ver qué hay hace que muchos ahorren tiempo y sepan qué quieren sin dar rodeos.

Algo similar han hecho Ana y María, esta última acostumbrada a comprar vía on line, la noche del sábado ya se hizo con algunos vestidos y espera que llegue el pedido los próximos días. Mientras tanto, ha venido con su amiga a ver en persona qué hay. Ambas reconocen que no hace falta nada, lo que esté bien de precio se lo llevan, unas compras que rondarán entre 1oo y 200 euros. Sin presupuesto fijo, es lo que suelen gastar, según sea de mayor o menor provecho la jornada.

El domingo ha invitado a muchos a que se acerquen en un primer día de rebajas a descambiar regalos y mirar si algo merece la pena. Muchos aprovechan que no había que trabajar para dar una vuelta y reconocen que de no ser así, no hubieran acudido en esta primera jornada. Las colas en tiendas que forman parte de algún gigante textil para pagar o descambiar un artículo ponen a prueba a aquellos que no suelen acudir estos primeros días de compra y desconocen los pros y contras del primer día de rebajas. Edric fue uno de ellos. Con ganas de colgar un pantalón que había visto en su armario, la pereza ha podido con él y en un último momento ha decidido que no lo necesitaba. Su pareja Carolina tampoco será una de las que se ha dejado llevar por el impulso de comprar y al dar con los zapatos que necesitaba ponen rumbo de vuelta a casa. Jesús , en cambio, sí ha descambiado un regalo y asegura que vendrá durante las próximas semanas cuando todo esté algo más calmado para ver si encuentra algo. Aun así, todavía entrará a alguna tienda más ya que su pareja Esperanza tiene algunas prendas en mente y no quiere volver a casa sin pasar por algunos comercios.

En cuanto a los artículos rebajados, las opiniones son variadas. Muchos se quejan de que las prendas no son de temporada y que apenas merece la pena comprar. Sin embargo, las altas temperaturas que han acompañado durante gran parte del otoño han hecho que los percheros estén repletos de abrigos, un artículo de temporada. Aun así, los hay más optimistas y son muchos los que aseguran que con paciencia y si sabes buscar la buena compra está asegurada.