De la Torre dice que si el PP le plantea volver a ser candidato lo pensará

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir en que "lo más normal" es que no vuelva a repetir como candidato 'popular' a la Alcaldía en las próximas elecciones de 2019, pero ha reiterado que es un hombre "muy disciplinado" y estará a lo que se le plantee o pida desde el PP. Además, ha añadido que en la hipótesis de que su partido se lo planteara "lo pensaré, mediré mis fuerzas, haré una reflexión y contestaré sobre ello".

Así lo ha asegurado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha añadido que la tarea de cada día "es la que me absorbe". "Estudiaré cualquier reflexión que en ese sentido se me haga y ya veremos sobre ese particular, pero ahora estoy en lo que estoy, que es en un trabajo inmenso e importante que hay que hacer cada día, cada semana y cada mes", ha reiterado.

De igual modo, ha incidido en que "lo más normal" es que no vuelva a presentarse a las elecciones municipales de 2019, pero como ha repetido "soy un hombre disciplinado", además de que ha considerado "bueno" que la línea "de trabajo, de mejora y de progreso se pueda mantener", asegurando que hará "los esfuerzos para que se mantenga".

Al respecto, ha detallado que ello dependerá de lo que diga el PP: "Yo no tengo datos, ellos tienen los datos y si no los tienen, los tendrán y harán lo que consideren más oportuno", por lo que "no puedo decir nada más sobre este tema ahora mismo". Además, ha asegurado que tanto los líderes regional como provincial del PP, Juanma Moreno y Elías Bendodo, respectivamente, "saben como pienso sobre este tema" y "he hablado lo suficiente para que ellos sepan lo que pienso".

Cuestionado, en concreto, sobre si le apetece volver a presentarse, De la Torre ha dicho que se encuentra "a gusto" trabajando por Málaga: "dedico muchísimas horas, hago un gran esfuerzo ahí, es un trabajo apasionante, al mismo tiempo que duro, desde el punto de vista de la dedicación".

Es más, ha asegurado que es "apasionante" trabajar por la ciudad "que uno quiere, porque ha nacido en ella, porque está convencido de que es una ciudad con una gran potencialidad y no reconocida por mucha gente", por lo que "hacer esfuerzos para que la potencialidad sea reconocida y valorada desde los gobiernos central y regional, entre otros, eso es apasionante".

En este punto, ha puesto como ejemplo la Agencia Europa del Medicamento, después del interés de Málaga para albergarla y asegurando que "si se hubiera hecho la apuesta desde Andalucía y desde el Gobierno central, basado en que desde la Región se hubiera hecho esa apuesta hubiéramos ganado esa competición europea", lamentando que se hizo una apuesta por una ciudad "que no podía ganar" en referencia a Barcelona.

Tras ser preguntado, de nuevo, sobre si tiene las mismas energías que hace cuatro años, De la Torre ha dejado claro que dedica las mismas horas y "el mismo esfuerzo que he dedicado siempre, ahora mismo es así", añadiendo que el futuro es algo que no se ha dado: "Da por hecho que el partido me lo va a plantear, no lo sé, y si me lo plantea lo pensaré, mediré mis fuerzas, haré una reflexión y contestaré sobre ello", ha asegurado.

Por último, sobre si se ve en un papel distinto al de alcalde de Málaga, cargo que ostenta desde 2000, ha asegurado que "todo se puede imaginar, la imaginación es muy potente". "Soy una persona con sentido de responsabilidad, con sentido de la disciplina y a partir de ahí otros serán los que tendrán que opinar y hablar y yo pensaré y decidiré", ha concluido.