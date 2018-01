CCOO atribuye a la falta de maquinistas la impuntualidad del Cercanías en Málaga

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Málaga denunció ayer «el abandono por parte de la empresa ferroviaria Renfe del servicio de Cercanías de Málaga». Aglomeraciones, pérdidas de tiempo y deterioro de la calidad del servicio son algunas de los fallos que el sindicato critica. «Esta situación ha sido paulatina. Desde hace tres años se ha ido agravando y cada vez es más visible la falta de personal y la pésima situación del mantenimiento de las instalaciones», expresa Bartolomé Muñoz, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO.

La falta de personal ya fue denunciada por el sindicato el pasado junio cuando se suprimieron trenes de Cercanías por falta de maquinistas. «Renfe no responde, no se pronuncia. La denuncia que se hizo en junio no tuvo solución, al menos no una suficiente. Mandaron tres maquinistas de los siete que eran necesarios y así la situación es imposible que mejore», indica el secretario. El sector ferroviario del sindicato indica que llevan «mucho tiempo detrás de la empresa» y asegura que «hace poco han hecho un concurso de traslados y no han previsto plazas para Málaga».

El sindicato afirma que la falta de personal se extiende desde maquinistas a personal de ventas, lo que, señala, está provocando graves consecuencias en los trabajadores de la empresa. «Ellos están siendo los principales afectados. Deben realizar en muchas ocasiones el doble de trabajo», asegura Muñoz. Estas carencias interaccionan entre sí y «se proyecta un justificado malestar sobre los trabajadores que está generándoles fatiga mental e incrementando su ansiedad ante el público», añade.

A la falta de personal, CCOO suma la falta de mantenimiento de las instalaciones. «Son numerosas las averías que se producen en las máquinas de autoventa, en los tornos, ascensores y escaleras mecánicas. La limpieza en los trenes cada vez deja más que desear», afirma Muñoz. En este sentido, el secretario también indica que «tal es la situación de deficiencias» que en el caso de la estación de Torremolinos, de al menos unos sesenta años, «no existe acceso para personas con movilidad reducida». Siendo el núcleo de Málaga el que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de Cercanías, el sindicato cree «necesaria una mayor inversión en infraestructura y recursos humanos que hagan justicia a los más de 16 millones de viajeros que utilizan este servicio».

Por su parte, la empresa ferroviaria no se ha pronunciado ante los «comentarios del sindicato» y sólo ha afirmado que la denuncia por falta de personal en el mes de junio «ya fue solucionada».