Detenido en Málaga por agredir a su pareja y amenazar con matarla a ella y a su perro

Un hombre ha sido detenido en Málaga por la Policía Local por presuntamente agredir a su pareja y amenezarla con matarla a ella y a su perro si le denunciaba. El hombre, de 47 años, fue arrestado como presunto autor de un delito de violencia de género con los agravantes de agresión, robo y amenazas. Según ha informado hoy el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, fue la propia víctima la que se acercó hasta la Jefatura del Distrito Oeste de la Policía Local de Málaga, donde los agentes la atendieron nada más observar que presentaba arañazos y enrojecimiento en cara y cuello. Según denunció, su pareja la agredió "golpeándola en la cara y zarandeándola del pelo, tras lo que le quitó el teléfono móvil, dinero, una tarjeta bancaria, las llaves de la casa y a su perro, amenazándola con matarla a ella y al perro si lo denunciaba".

Al parecer, no era la primera vez que se producían hechos de este tipo, aunque en esta vez decidió denunciarlo ante el temor de que hiciese daño a su mascota. Tras la denuncia, una dotación de policías locales se dirigió de inmediato hacia el domicilio, comprobando que el individuo no se encontraba en el mismo y volvieron a la Unidad Territorial y acompañaron a la víctima hasta un centro médico para que fuese asistida de las lesiones que presentaba. Durante el trayecto, la mujer vio a su pareja con el perro, momento en el que los agentes solicitaron el apoyo de otra unidad que se quedó acompañando a la víctima mientras ellos identificaban a su pareja. Tras comprobar que el perro no había sufrido daño alguno, le realizaron un cacheo preventivo de seguridad al individuo a raíz del cual pudieron recuperar la tarjeta bancaria y las llaves de la vivienda. Tras hacerle los agentes entrega de las llaves y del perro, al que dejó momentáneamente en la vivienda, fue finalmente acompañada hasta el centro de salud donde se le expidió el correspondiente parte facultativo de asistencia. Los agentes procedieron entonces a la detención del individuo y a su traslado a dependencias policiales para posteriormente ponerlo a disposición judicial.