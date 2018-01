El malagueño Samuel Ruiz, mejor profesor de Infantil de España

Samuel Ruiz es el mejor profesor de Infantil de España. Este docente malagueño, que trabaja en el CEIP Los Morales, en el Puerto de la Torre, ha ganado esta distinción en los Premios Educa Abanca, que esta mañana se están fallando y que ha situado al malagueño como el mejor en su categoría, imponiéndose en votos de entre los 10 finalistas de todo el país.



Samuel Ruiz no es la primera vez que ha sido premiado, ya que el curso pasado recibió el Primer Premio del IV Concurso Andaluz de Videocreación Educativa. El galardón fue por un corto de animación en el que "el alumnado fue guionista, cámara, director, dibujante, etc. facilitándoles que tomaran un papel activo, y no pasivo, ante las TIC", explica a La Opinión este profesor de Infantil.



"Estar entre los 10 finalistas es sólo un punto y aparte, el verdadero premio creo, y lo digo con la sinceridad, es poder trabajar en algo que realmente me llena y que, sin duda alguna, es un hobby con el que disfruto cada día", reconoce Samuel.





Marina Doña Pozo, de los colegios García del Olmo y Platero de la Cala de Mijas y Marbella; en Formación Profesional, Gabriela López, del IES Pérez de Guzmán de Ronda; Juan Antonio Aguilar, del IES Romero Esteo; Juan Salvador García, del Colegio de los Salesianos; Patricia Mercedes Santos, del IES Universidad Laboral, y Antonio I. Cuesta-Vargas, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Junto a Samuel, otros seis docentes malagueños han sido seleccionados como finalistas de estos premios , que son muy prestigiosos. El resto de finalistas son, en Primaria,, de los colegios García del Olmo y Platero de la Cala de Mijas y Marbella; en Formación Profesional,, del IES Pérez de Guzmán de Ronda;, del IES Romero Esteo;, del Colegio de los Salesianos;, del IES Universidad Laboral, y, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga.