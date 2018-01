UGT denuncia irregularidades en las revisiones de los quirófanos del Hospital Regional

El sindicato UGT ha denunciado que las revisiones mensuales que hace el Servicio Andaluz de Salud dentro del complejo del Hospital Regional presentan irregularidades tras comprobar a través de documentación oficial que las evaluaciones las lleva a cabo personal con conocimientos inferiores a los que requiere ese trabajo y, a su vez, firmar personal sí cualificado pero que no ha estado presente en el chequeo.

La voz de alarma saltó hace tres meses cuando personal de mantenimiento y sanitario del hospital informó al sindicato sobre este hecho. Una revisión que se hace mensualmente en los 39 quirófanos que hay repartidos entre el Hospital Carlos Haya, Materno y Hospital Civil y que el Servicio Andaluz de Salud tiene transferida a Veolia, la empresa adjudicataria del aire acondicionado de todo el complejo.

Los informes en manos del sindicato, tras un encuentro con la presidenta del comité de prevención, Carmen Gracia, confirman que el personal que lleva a cabo esta función no tiene la formación que se requiere. Gran parte del personal que lo hace es técnico electricista, mientras que la normativa exige que sea un técnico especialista en mantenimiento, edificios e instalaciones; el equivalente a la antigua formación de maestro industrial. Una irregularidad a la que se sumaría la firma final del documento, que no es de la misma persona que lleva a cabo la revisión y sí cuenta con la formación pertinente. «Que alguien firme algo en lo que no ha participado por lo menos es irregular. Es alguien que adquiere esa responsabilidad de que los quirófanos están en condiciones equis cuando no ha estado presente», expresa el delegado de Prevención del sindicato, Vicente Sandoval.

Ante esa situación, que al menos se da desde hace tres meses y también se traslada a los puestos de UVI, el sindicato va a exigir que las revisiones las lleve a cabo personal cualificado y la persona firmante se responsabilice del posible estado de los quirófanos, en caso de que se produzca algún problema. Y es que la principal función de esta revisión mensual es comprobar el estado de los equipos de los quirófanos con los que el personal sanitario controla la resistencia al paso de corriente que puede soportar el paciente durante las intervenciones. Una actividad rutinaria dentro de las intervenciones quirúrgicas que debe estar sometida a comprobaciones periódicas. Además de las revisiones internas, los quirófanos se someten anualmente a una revisión que lleva a cabo una empresa externa.

El hospital, por su parte, explicó que la entidad que realiza estas revisiones ha facilitado a la dirección del centro información sobre el personal que lleva a cabo las tareas de revisión de quirófano, acreditando la titulación necesaria.

«Por tanto, es una irresponsabilidad por parte de UGT que se intente alarmar a la sociedad acerca de la seguridad de una zona tan sensible como los quirófanos del Hospital Regional de Málaga», expuso el centro hospitalario.