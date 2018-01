Cs propone un bono social para esterilizaciones de mascotas y policía especializada

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá, informó ayer de que su grupo propondrá en la próxima comisión de Medio Ambiente la creación de una unidad de Policía Local especializada en la protección animal, la puesta en marcha de un bono social para esterilizaciones que eviten camadas indeseadas en el caso de propietarios de mascotas sin recursos y exigirá redoblar las campañas de concienciación para fomentar las adopciones, especialmente las internacionales, promoviendo convenios con asociaciones extranjeras.

«El sacrificio cero animal en Málaga es una de las prioridades de Cs en el Ayuntamiento, sabemos que no es fácil y tenemos claro que no habrá sacrificio cero si no conseguimos acercarnos al abandono cero, pero gracias a nuestra formación este objetivo está en la agenda política municipal», aseguró Cassá, quien recordó la firma en noviembre de 2016 de un acuerdo con el alcalde, cuyas primeras medidas supusieron una inversión de 150.000 euros en el presupuesto de 2017.

El compromiso de la formación naranja en la protección y bienestar en Málaga, aseguró Cassá, cristalizó con el aumento a 50.000 euros de la ayuda a la Protectora de Animales y Plantas, mejora de las instalaciones en el Zoosanitario o las adopciones gratuitas que, desde hace unos días, se llevan a cabo en el parque municipal.

«Los malagueños ya pueden adoptar perros y gatos con su microchip, sus vacunas y sus estudios veterinarios y esterilización cubiertas, entendemos que es un gran paso, estamos en la buena dirección pero no es suficiente, queremos ir más allá con mociones como esta porque estamos convencidos de que una ciudad moderna tiene que enorgullecerse del trato que le brinda a sus mascotas, Málaga debe sumarse al club del sacrificio cero», reflexionó el portavoz.

Cassá, que compareció junto a Javier Pareja, veterinario y dirigente de la Agrupación Centro de Cs Málaga, apuntó a la reducción del número de sacrificios de animales en Málaga tras la puesta en marcha de nuevas medidas contra el abandono con sello naranja: «Los sacrificios han caído un 61% desde 2011, y cerca de un 15% en el último año, 405 sacrificios en noviembre a falta de cierre de los datos».

La iniciativa de Cs Málaga plantea la creación de un grupo especial de Policía Local para la protección del bienestar animal con el fin de perseguir cuestiones como zonas de hacinamiento realizadas con la caza, fuente principal de abandonos y entrada de animales en los refugios, persecución de puntos de venta ilegal y criaderos clandestinos, así como de mafias de introducción de animales para la venta o el control de la normativa en tiendas y establecimientos.

Otra vía para seguir trabajando es, añade la formación naranja, la de las campañas institucionales en una triple vertiente: evitar abandonos, fomentar la esterilización y trabajar desde edades tempranas promoviendo visitas al Zoosanitario y la Protectora. «Al igual que se ha hecho con el test de ADN, el Ayuntamiento puede estudiar crear un cheque social para esterilizaciones de propietarios sin ingresos», añadió Cassá.