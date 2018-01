Más frío para el fin de semana y chubascos el sábado

Este próximo fin de semana se presenta con mínimas que oscilarán entre los 7 y los 9ºC en la capital, donde se producirán precipitaciones débiles el sábado, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, durante la tarde, las temperaturas alcanzarán los 15ºC. Las lluvias leves del sábado se iniciarán de cinco a seis de la tarde en la capital y a partir de la una de la tarde por las zonas de Serranía de Ronda y por el extremo occidental de la provincia de forma moderada.

Para el viernes y el domingo no se prevén precipitaciones, aunque esto no asegura días soleados, ya que durante la jornada del viernes irán aumentando la nubosidad que se mantendrán altas hasta el sábado que comenzarán a bajar. Asimismo, aunque el domingo no se esperan precipitaciones y si las hubiera, según apuntan desde Aemet, serán muy débiles y se producirá algún que otro intervalo nuboso.

Las temperaturas durante el mes de enero suelen tener unas máximas de 18ºC. Sin embargo, durante el fin de semana descenderán ligeramente hasta alcanzar de 15º a 16ºC.

En cuanto al viento se espera que el viernes lleguen vientos débiles de poniente, mientras que el sábado será muy flojos y de componente este hasta que pase el frente, por lo que el domingo podrán producirse rachas moderadas de vientos de poniente.