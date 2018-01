La marca de ropa Pitita se suma al fenómeno de Operación Triunfo

Esta edición de OT está resultando ser la mejor de historia del programa, y no precisamente por el jurado, que demuestra en cada gala su falta de empatía con los concursantes, sino más bien por ellos mismos. El fenómeno está inundando las redes sociales, donde los participantes se han convertido en ídolos para los más jóvenes y han conseguido más seguidores que muchos influencers y bloggers en España.



Ese es por ejemplo el caso de Amaia, la joven de Navarra no sólo es 'Amaia de España' para sus seguidores, sino también la musa de la nueva marca Pitita, que se ha hecho muy popular gracias a una de las frases más conocidas de la edición 'Ay, no sé, buah, qué horror'. Con ella nació un proyecto que "Operación Triunfo ha ayudado a impulsar", según explica el creador malagueño Juanjo Rengel.



Tanto es así, que se están comercializando camisetas de otros personajes como 'Sapoconcho es tortuga', en honor a Roi, o 'Altanera, presiosa y orgullosa', por Ana Guerra. Incluso, concursantes de OT se han puesto en contacto con Rengel porque quieren sus prendas. Ese es el caso de Mimi, la primera expulsada de esta edición, que escribió un tweet para agradecer al equipo de Pitita el modelo que le ha dedicado.





Este no solo es el nombre de la nueva línea de ropa., donde los participantes del proyecto (Juanjo Rengel, Borja Martín -modelo de la tienda on-line- y Daniel Torres -dueño del taller donde se hacen las camisetas de manera artesanal-) representan sus preocupaciones de manera divertida en Twitter.sino también otras relacionadas con la música, el feminismo o las series. Rengel asegura que "tienen muchas ideas " y que pronto aparecerá una edición de divas, con frases muy originales y divertidas, y otra de musas.Actualmente,, aunque ya se han vendido otras con el logo de la empresa. Es importante dejar claro que este proyecto nació hace tan solo unos meses y sus creadores son jóvenes que querían dar a conocer una nueva línea de ropa con un tono divertido. La idea no solo fue de Juanjo Rengel, sino también de dos amigos más:Sin embargo, el proyecto, que comenzó antes de lo previsto gracias al programa y, en concreto, gracias a Amaia y sus fases célebres, está avanzando muy rápidamente. Así, Rengel asegura que ya le han ofrecido varios comercios en Madrid para vender sus productos y. Lo que empezó siendo un pequeño proyecto entre pocos amigos, hoy día se ha convertido en una marca que se está abriendo paso entre los más jóvenes.Sin duda, SoyPitita apuesta fuerte por una nueva moda plasmada de diversión y originalidad. Eso sí,, una de las concursantes que, junto con Amaia, encabezan la lista de favoritas para ganar el concurso.