Raúl Jiménez no cree que los trabajadores de Limasa se pongan en huelga

El edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, aseguró ayer que no cree que los trabajadores de Limasa se pongan en huelga después de que se hiciese pública que la intención del equipo de gobierno es dividir la empresa, de forma que una parte sea pública y otra privada, tras llegar a un acuerdo con Ciudadanos para desbloquear el presupuesto del presente ejercicio.

«Puedo entender que en el comité de empresa nos hayan dicho que esa división sea negativa, porque pierden poder sindical y por tanto tienen una afección más personal que la globalidad», explicó Jiménez, pero luego destacó que la mitad de la plantilla serán trabajadores públicos y la otra parte «va a seguir como estaba». «No hay ni mucho menos excusa suficiente para hacer una huelga. De Limasa I a II, con el PSOE, no hubo protestas; de Limasa II a la III tampoco, por tanto no creo que para Limasa IV deba haber conato de nada», señaló Jiménez. «Sin duda, eso está fuera de lugar, no creo que se llegue a ese punto», concluyó el concejal.