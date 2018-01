El Gobierno mantiene que las obras del Paseo de Poniente no están paralizadas

El grupo municipal socialista denunció el pasado miércoles que las obras del paseo marítimo de Poniente, que corren a cargo del Gobierno de Mariano Rajoy, están paralizadas. Frente a esto, la Subdelegación del Gobierno afirmó ayer que esa denuncia del PSOE no es cierta, sino que, debido a las lluvias, la zona, «ya de por sí con mucho limo, se ha llenado de barro, lo que ha obligado a la empresa a realizar, de hecho, unas actuaciones sobre este suelo para que las precipitaciones no vuelvan a interferir en el ritmo de los trabajos».

Asimismo, informó la Subdelegación del Gobierno de que las obras en Navidad han estado ralentizadas por las fiestas, «pero no paradas». «Esta semana el terreno está encharcado, por lo que hasta que no se seque y se hagan las intervenciones que mejorarán la evacuación de aguas, no se deben realizar movimientos de tierras con camiones ni maquinaria pesada. Hoy mismo se está moliendo el pavimento con una retro pala».

El subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, pidió al PSOE «un poco más de seriedad a la hora de enarbolar sus denuncias, en este caso falseando la realidad y sin interés en informarse previamente de cómo son las cosas de verdad, lo que supone una total carencia de responsabilidad, porque lisa y llanamente están engañando a los ciudadanos y a sabiendas». Briones aseguró que la Demarcación de Costas no ha dejado de actuar en este punto desde que se dio por iniciada la obra y garantiza que se cumplirán las previsiones.