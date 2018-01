El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Málaga "se olvida" del barrio de Sacaba

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado este viernes que la zona de Sacaba, ubicada en el distrito de Carretera de Cádiz, "se suma a la lista de barrios olvidados" por la gestión "tan negativa" llevada a cabo por el equipo de gobierno municipal del Partido Popular.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha afirmado que los vecinos de Sacaba "se sienten ciudadanos de tercera por la falta de inversiones tan necesarias", asegurando que hay "hay problemas de accesibilidad a la playa puesto que no sólo no cuenta con una rampa de acceso sino que en la entrada hay multitud de piedras que provocan que muchos ciudadanos se vean imposibilitados para acceder a la misma".

En este punto, ha recordado que "hay clubes de bañistas y ciudadanos particulares que también se bañan en invierno y por tanto es una obligación por parte del Ayuntamiento mantener los equipamientos en buen estado para que todo el que quiera pueda emplearlos".

Pérez ha criticado además que el "choque" de intereses entre el Ayuntamiento y el Gobierno central está perjudicando seriamente a los vecinos de la barriada.

"Un ejemplo de este conflicto es el de la zona de entrada a la playa, que es inaccesible, insegura y donde ya se han producido algunos incidentes de gravedad", ha añadido.

Para Pérez "es inaceptable la actitud que desde el equipo de gobierno se mantiene respecto a las barriadas de nuestra ciudad, donde vive la inmensa mayoría de ciudadanos, que se encuentran en un estado de completo abandono y dejadez fruto de la inacción de un Partido Popular y un alcalde, Francisco de la Torre, agotado e incapaz de defender los intereses de Málaga".

Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina ha afirmado que "los vecinos de Sacaba nos han trasladado múltiples reclamaciones, como la instalación de papeleras o de una nueva ducha en la playa, que desde el Ayuntamiento siguen sin atenderse".

Además, ha recordado que en abril de 2017 esta zona sufrió un temporal que afectó de lleno a la playa, y posteriormente se realizó una actuación sobre el muro "pero no se incluyó una rampa de acceso ni se eliminaron las piedras que hay en la entrada y que la dificultan".

"Esta situación está generando problemas porque en muchas ocasiones los vecinos han tenido que auxiliar a los mayores o a las personas con movilidad reducida para poder acceder a la playa porque no hay forma de que puedan hacerlo por ellas mismos. Por desgracia nos encontramos con una actitud insolidaria con los vecinos por parte del equipo de gobierno", ha agregado esta concejala para la que "no es lógico que se haga un actuación urbanística y no se cumpla la normativa urbanística".

Por último, Medina indica que antiguamente había una línea de autobús que unía el centro con la playa de Sacaba y que fue eliminada por el gobierno municipal del PP lo que ha provocado que los vecinos se encuentren completamente aislados.

"Es necesario que todos los problemas que tienen estos vecinos se resuelvan antes de que comience la temporada de playas", ha concluido Medina.