Aprueban estudiar la creación de una unidad policial especializada en el bienestar animal

La Comisión de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer, a propuesta del grupo municipal de Ciudadanos, la creación de una policía especializada en el bienestar animal, aunque ya existe una unidad como el Grupona en la Policía Local, aunque este departamento aún habrá de especializarse más.

La formación naranja también consiguió que se aprobara un bono social para permitir la esterilización de las mascotas a familias que no tengan recursos para afrontarlas, todo ello con el fin seguir avanzando en la política de sacrificio cero, lo que ocurrirá en unos años.

«El sacrificio cero animal en Málaga es una de las prioridades de Cs en el Ayuntamiento, sabemos que no es fácil y tenemos claro que no habrá sacrificio cero si no conseguimos acercarnos al abandono cero, pero gracias a nuestra formación este objetivo está en la agenda política municipal», aseguró Cassá en la rueda de prensa de la presentación de esta iniciativa. El portavoz de Cs recordó la firma en noviembre de 2016 de un acuerdo con el alcalde, cuyas primeras medidas supusieron una inversión de 150.000 euros en el presupuesto de 2017.

El compromiso de la formación naranja en la protección y bienestar en Málaga, aseguró Cassá, cristalizó con el aumento a 50.000 euros de la ayuda a la Protectora de Animales y Plantas, mejora de las instalaciones en el Zoosanitario o las adopciones gratuitas que, desde hace unos días, se llevan a cabo en el parque municipal.

«Los malagueños ya pueden adoptar perros y gatos con su microchip y sus vacunas», señaló.