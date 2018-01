"La moratoria no es la solución única, todos podemos convivir en armonía"

Javier Frutos es licenciado en Derecho y regenta, junto a su familia, varios negocios en el Centro Histórico de la capital. Este martes por la tarde fue elegido por aclamación de la asamblea general como nuevo presidente de los hosteleros malagueños. Era el único candidato. Uno de sus objetivos es potenciar el turismo gastronómico, destaca la unión de las dos antiguas asociaciones y promete firmeza en los postulados de los empresarios a la hora de negociar con la administración.

Javier Frutos es desde ayer el nuevo presidente de Mahos-Amares, la asociación que agrupa a los hosteleros de la provincia. Fue elegido por aclamación en la Asamblea General, celebrada en la Cámara de Comercio, ya que era el único candidato. Licenciado en Derecho, es empresario y destaca que el fin del colectivo es mejorar la calidad y la excelencia así como ser firme en sus posturas y negociaciones con las diversas administraciones públicas. También resalta el ambiente de unidad que hay en el seno del sector y en torno a su figura.

El Ayuntamiento va a aprobar una ordenanza de terrazas. ¿En qué les va a afectar?

Estamos en periodo de alegaciones, hemos alegado ciertos puntos en los cuales creemos que se puede mejorar. Siempre hemos dicho que necesitábamos una normativa que fuera acorde con los tiempos, porque la anterior era de 2007. En líneas generales, el mayor problema con la nueva ordenanza pueda ser el Centro de la ciudad, creo que hay cosas que se pueden mejorar, y en eso estamos. Lo que queremos es un beneficio para la hostelería, mejorar la ordenanza que también beneficia a Málaga.

¿Qué se puede mejorar?

Se puede mejorar la reordenación de la vía pública y la estética.

Es decir, ¿unificarla?

No sé si es exactamente unificarla, porque que todas las terrazas sean iguales no es lo correcto. Creo que habrá profesionales que nos puedan echar una mano a las administraciones y a la parte privada y que al final hagamos un proyecto atractivo para todos los malagueños.

En cuanto a la sobreocupación que denuncian los vecinos del Centro, ¿considera que se ha sido muy restrictivo con bares y restaurantes?

Al final, focalizamos un poco en el Centro, hay distintas calles en las que es cierto que a lo mejor la ocupación de vía pública es superior a la media de la ciudad, pero lo que perseguimos es hacer un proyecto atractivo para la ciudad, es cierto que hay calles que se pueden mejorar y otras que se pueden revitalizar. El Centro es relativamente pequeño, pero hay mucho margen de crecimiento dentro del propio Centro, que sea atractivo, beneficioso para todas las partes, y en eso vamos a pelear. Representamos a los hosteleros e intentaremos que la hostelería quede lo mejor posible, siempre dando pasos firmes en las negociaciones y mirando al futuro, porque el beneficio de Málaga será el particular de todos.

El Ayuntamiento prevé establecer zonas acústicamente saturadas, lo que puede implicar no dar más licencias en ese área o retirarlas, directamente...

Sí es cierto que el Consistorio lleva varias semanas con esto, nos hemos sentado con ellos, estamos dentro de la negociación. Nosotros colaboramos con cualquier administración, pero vamos a seguir pasos firmes en lo que son ciertas cosas que creemos que se están sacando un poco de...

¿Se refiere a la moratoria?

Lo que no podemos como asociación hostelera es ponerle un cerco al libre mercado, está claro. Va en contra de los empresarios. ¿Puede ser una medida preventiva? Pues no lo sé, habrá que estudiar los casos concretos que nos dice el Ayuntamiento y si esa fuera la solución y con eso se solucionaran todos los problemas de la hostelería, bienvenido sea, pero creo que no es la solución única, habrá que seguir negociando y ver las alternativas. Al final es que convivamos todos en armonía, pero pensando en aquello de lo que vive la ciudad.

Se ha crecido en cantidad, pero ¿también en calidad?

Una cosa es la calidad y otra la profesionalidad. Debido a la gran oferta que hay, la mayor parte de los restaurantes y bares ofrecen una calidad muy destacada a un precio muy razonable y eso es bueno para el consumidor. En Málaga se trabaja bien en ese sentido. ¿Que es mejorable? Si no lo fuera tendríamos un problema. El futuro de la hostelería es profesionalizar tanto cocina, como sala como al propio empresario. Con formación ganamos todos.

¿Cuáles son los grandes números del sector?

Una de las cosas que hemos hecho es crear un observatorio para ver la repercusión del sector en Málaga y por zonas. Más de la mitad o la mitad del empleo en Málaga lo crea la hostelería, por eso hay que incidir en la profesionalización. Somos paraguas de otros sectores que vienen cuando están de vacas flacas. El crecimiento está ahí, lo más importante para afianzar la base es que la gente se crea que es un sector de futuro, que hay que profesionalizarse y que va a tener empleo estable.

¿Cuáles serán las principales líneas de su mandato?

Sigue prácticamente la misma directiva que teníamos hasta ahora, aunque se incorporan cuatro o cinco personas más. Y la idea es seguir dialogando con la administración, pero vamos a imprimir mucha firmeza en cuanto a lo que el sector reclama a día de hoy, y si es verdad que hay otros proyectos que adelantaremos en breve, porque entran dentro hosteleros consagrados. Eso nos debe servir para el aumento de calidad en la hostelería y mirar al turismo gastronómico. Con la incidencia de las estrellas Michelin en la provincia, la asociación debe hacer algo para que esa incidencia que sólo se dé en estos establecimientos de estrella Michelin, sino que haya una gama un poco por debajo pero que ese turismo gastronómico se afiance. Es la segunda o la tercera motivación por la que vienen los turistas a Málaga. Hay que potenciarlo y no sé si crear una marca o ir en una línea de hacer más fuerza. También está el tema de la Cátedra Mahos.