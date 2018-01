El Gobierno confirma que las ventas a pérdida no pagarán plusvalía

El Gobierno central está ultimando un proyecto de ley con el que modificará el impuesto de plusvalía. Así, la principal novedad, como ya dejó claro el Tribunal Constitucional,es que los contribuyentes que vendan un inmueble a pérdida no deberán abonar este impuesto. Eso sí, la norma, según publica hoy El País, no tendrá carácter retroactivo. El teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Carlos Conde, ha valorado hoy la medida que prepara el Ejecutivo central, ha recordado que se ha cocinado en la Comisión de Haciendas Locales de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que Málaga ha tenido un papel protagonista, y ha señalado que el Consistorio lleva sin cobrar el impuesto por las ventas a pérdida desde que se dictó la sentencia para no "agravar más" la situación de estas personas.

"La ciudad se honra en tener una cierta voz autorizada en materia de plusvalía", ha destacado, para señalar luego que el trabajo en la comisión, y tras la sentencia, todos los ayuntamientos coincidieron en la necesidad "de abordar una reforma", ya que este impuesto, como se ha advertido en varias ocasiones, "tiene serios problemas en su ejecución y las sentencias de diversa índole cada vez más vienen dando la razón a esta situación".

Conde ha destacado que Málaga pidió, y esa reflexión se hizo en la comisión, que existiera una modificación mucho más inmediata, vía decreto ley o de otra forma, que, sobre la plusvalía, diera garantías a los consistorios para poder confeccionar sus presupuestos y darles seguridad jurídica en cuanto a los ingresos. "De alguna manera ha cobrado valor lo que el Ayuntamiento de Málaga, a diferencia de otros ayuntamientos", ha defendido: "Liquidar el impuesto de plusvalía cuando había una transmisión, una venta. La ley está ahí para aplicarla y los técnicos no pueden inobservarla, pero lo que hacíamos es no agravar más la situación de la persona que tenía que verse obligada a pagar por esa plusvalía cuando había serios indicios de que se había vendido a pérdidas. Desde poco después de la sentencia, lo que hemos hecho es no cobrar esa plusvalía".

La norma, ha recordado, no entrará en vigor hasta mediados de año, pero se evidencia que cuando haya una venta a pérdida no habrá que pagar el impuesto. Eso sí, ha destacado que están esperando la letra pequeña de la ley. Además, ha indicado que el Consistorio malagueño ya ha provisionado esas pérdidas, por lo que no va a afectar significativamente ni a las cuentas de 2017 ni a las de 2018. "A partir de ahí, conforme la norma la tengamos en pleno vigor, sabremos qué ocurre. Se pone en evidencia, porque así se transmitió en las reuniones con el Gobierno, que no queda del todo claro, no por cuestión de voluntad política, sino de situación jurídica, que las ventas a pérdida que se hicieron con carácter anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional puedan ser objeto de revisión. Para eso están los tribunales de justicia, que tendrán que decir lo que tengan que decir", ha aclarado.

Tampoco se conoce aún los documentos justificativos que tendrán que presentar los ciudadanos para garantizar que hubo una pérdida real de valor en la venta de un inmueble. "Esos son los elementos que estamos esperando que la norma regule y nos dé garantía a todos para garantizar la suficiencia financiera de un presupuesto que debe tener ingresos y gastos equilibrados", ha dicho.