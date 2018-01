La plantilla de Limasa decide este domingo si se moviliza

La plantilla de Limasa se reunirá este domingo por la tarde en asamblea para debatir si se llevarán a cabo movilizaciones tras el anuncio del equipo de gobierno del PP sobre la futura empresa, que pasará por una solución "híbrida" en la que una empresa privada asumirá las tareas de limpieza viaria y en manos municipales estará la parte de recogida de residuos.

Así, tras conocerse esta decisión anunciada por el alcalde, Francisco de la Torre, el pasado diciembre, el comité de empresa dejó claro que rechazaba "frontalmente" la decisión. Así, manifestaron que no llevarían ninguna huelga en Navidad pero aseguraron que se iban a "defender sí o sí".

En concreto, este domingo decidirán las medidas a adoptar, según ha indicado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, quien ha emplazado a dicha asamblea, que será a puerta cerrada en un hotel de la capital.

En el nuevo modelo se propone que una empresa privada asuma las tareas de limpieza viaria -y habría un desgaje en relación con playas, mercados y polígonos- y en manos municipales se quede la parte de recogida de residuos.

Este cambio, no obstante, no será inmediato y tardará en ponerse en marcha. Según las estimaciones, el sector que pase a ser privado tendrá un procedimiento que tardará más de un año mientras que el del sector público no tardará tanto, aunque no será inmediato.

En diversas ocasiones tras este anuncio, tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, han insistido en que "no hay ninguna afectación a las expectativas y derechos de los trabajadores tanto en el espacio público en este modelo híbrido como en el privado". Es más, el edil ha incidido en reiteradas ocasiones que los trabajadores "van a estar igual o mejor" por lo que vería "fuera de lugar" una huelga.