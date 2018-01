Políticos sin Ciencias Políticas

No sé ni exacta ni aproximadamente cuántos políticos pueblan la Península Ibérica y los archipiélagos de Baleares y Canarias, con exclusión de Portugal. Quizás haya doscientos mil o trescientos mil o un millón o dos, contando desde el presidente del Gobierno hasta el último concejal del municipio menos poblado de España.

En ese supuesto elevado número de políticos en ejercicio están sumados los políticos de las diecisiete comunidades autónomas, los comentaristas y editorialistas de los medios de comunicación de radio, televisión, periódicos, revistas y los englobados en ese mundo superpoblado de las redes sociales, los tertulianos de esos medios de comunicación y, para culminar la nómina de expertos en política, los funcionarios y empleados del Estado, los jubilados, los trabajadores por cuenta propia y de los otros, los dirigentes de los sindicatos incluidos los minoritarios, los que fueron profesionales de la política y dejaron de serlo porque no salieron elegidos, los directivos y socios de entidades y asociaciones culturales y recreativas, los catedráticos, profesores titulares y profesores auxiliares de las universidades publicas y privadas y los denominados ciudadanos de a pie aunque se desplacen regularmente en autobús, metro, coche propio, moto o bicicleta.

Ese millón o los que sean, pienso que hay que multiplicar por diez, que arroja un saldo de diez millones de españoles que teóricamente saben de política y sientan cátedra cada día y cada noche en España.

Toda esa pléyade de profesionales o aficionados a la política, o se lo creen, escriben, hablan y debaten sobre la política a seguir en materias tan variadas como la forma de gobernar, de recaudar impuestos, de administrarlos, el urbanismo, el medio ambiente, los recursos hidráulicos, las relaciones exteriores, el deporte, la agricultura, las exportaciones y, para redondearlo todo para que funcione como cada uno piensa que debe ser perfecto, hasta cómo se deben repartir los premios de la primitiva y el bonoloto y las fiestas y puentes -no sobre los ríos- sino los que permiten enlazar dos días de fiesta saltándose uno lectivo.

Como todo está bajo el paraguas -en Málaga, sombrilla- de la mágica palabra política, uno -yo en este caso- me centro en algo tan simple y sencillo como la formación de los profesionales de la política.

No tengo a mano el número de universidades españolas públicas y privadas que en su relación de carreras que figuran en el plan docente de cada una de ellas esté la denominada Ciencias Políticas. En la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga se suman las ramas de Políticas y las Empresariales.

¿Cuántos de esos miles o millones de presuntos políticos españoles son doctores o licenciados en Ciencias Políticas?

Yo solamente conozco un malagueño licenciado en esa rama del saber. Es mi sobrino y, que yo sepa, ha ejercido de todo menos de la carrera en la que se licenció en Madrid hace muchos años.

Sus conocimientos derivaron hacia algo tan lejano de la política como es el mundo de toros: se especializó en comentar las corridas de toros y escribir uno o dos libros sobre las ganaderías de reses bravas. Su única relación con la política fue tan breve como la República de Cataluña; durante un mes más o menos formó parte del equipo asesor de un político. Le escribía parte de sus discursos y arengas. Pero prefirió la tauromaquia.

Esto último es pura anécdota, pero mi pregunta es la apuntada en un párrafo anterior: ¿Cuántos políticos en activo han hecho la carrera de Ciencias Políticas?

En las notas biográficas de los ministros actuales y de anteriores gobiernos presididos por Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy creo que ninguno tenía la licenciatura, digamos natural, para desempeñar tan importante misión.

En la lista hay abogados, abogados del Estado, ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ingenieros agrónomos, licencuiados en Medicina, Física, Económicas€ toda una extensa gama de profesiones. Todos tienen mi respeto y admiración –unos más y otros menos- pero me extraña o sorprende que ninguno (quizás haya alguno y se me haya pasado) tenga el doctorado o al menos la licenciatura de Ciencias Políticas.

En España ¿saben? de política varios millones de habitantes sin haber cursado la carrera que teóricamente prepara para ejercerla.

Cómo se accede a la política

Los caminos más utilizados para acceder a la política (en Estados Unidos es la carrera que encabeza la lista de las preferencias de los estudiantes) es formar parte de los grupos que responden a Nuevas Generaciones, Jóvenes y las olvidadas de pioneros (comunistas), flechas (Falange Española), balillas (los jóvenes del fascismo italiano)... Formar parte de los grupos de jóvenes de los partidos constitucionales y de los otros es lo más seguro para convertirse en político. Cubierta la etapa de la adolescencia y primera juventud es suficiente para figurar en la lista de las elecciones municipales y, si hay suerte, salir elegido y en un periquete, en el reparto de las concejalías, convertirse en delegado de Urbanismo, Policía Urbana, Medio Ambiente o Relaciones Humanas.

En Málaga, y que me perdonen los ciento y pico mil hermanos de las hermandades y cofradías de Semana Santa, ser hermano de cualquiera de ellas es un medio para introducirse en el mundo de la política porque se hacen muchas amistades.

También un camino para darse a conocer es formar parte de asociaciones de vecinos, de peñas recreativas€ Que nadie se escandalice por lo que estoy expresando; en Estados Unidos, si una persona no se enrola en una fundación benéfica, en un club, bombero voluntario€o actividad parecida no es persona, no es nadie.



Frases y palabras a manejar

En el periodo de formación, el aspirante a político tiene que aprender una serie de frases y palabras imprescindibles para ser tenido en cuenta por sus superiores; no sé si los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas aprenden ese palabrerío que abre las puertas para ocupar puestos en el oficio elegido.

¿Qué tienen que aprender para desenvolverse en la profesión? Selecciono algunas frases y expresiones que bien manejadas le valen para ser un político con porvenir: la crisis de Oriente Medio, la globalización, medio ambiente, el brexit, la moneda única, el Ibex 35, la globalización, el cambio climático, las pensiones, Angela Merkel, Bruselas (palabra mágica), la corrupción, el empleo, el desempleo, la prohibición de los toros (según en qué partido milite), reforma de la Constitución, salario justo, transparencia y desarrollo sostenible.

También tienen que aprender y utilizar adecuadamente algunos verbos, como exigir, reclamar, protestar, programar€ y cuando un periodista le haga una pregunta para la que no tiene respuesta, recurrir a la sobada justificación de «estamos en ello», «se va a crear una comisión para tratar del asunto»... y cuando alcance cierto nivel y sea concejal, diputado o senador, a una pregunta, venga o no a cuento, soltar una frase de gran efecto y que premia la sabiduría del informador; «Buena pregunta»... aunque le parezca una chorrada.

Si se está en el partido gobernante tiene que sostener que todo está bien y va para mejor; si está en la oposición, todo está mal, pésimo, el país va al abismo.

Y que la carrera de Ciencias Políticas se vaya al carajo.