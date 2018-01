Hernández White señala que el PP-A se ha movilizado contra Ciudadanos

El bueno momento que vive Ciudadanos y que se refleja en las encuestas ha espoleado al PP-A a pasar al "ataque frontal" para frenar el avance de un partido que compite en el mismo espectro ideológico que los populares. Así lo ha asegurado esta mañana el parlamentario malagueño de la formación naranja, Carlos Hernández White, en un desayuno informativo en el que ha querido explicar las principales líneas de actuación de su partido para 2018. "Observamos un ataque frontal en el PP porque ellos piensan que tienen que frenar a Ciudadanos", ha asegurado , añadiendo que el principal objetivo de su partido, contrario a la brega política, es el de "frenar los problemas de los andaluces y de los malagueños y buscar soluciones útiles para los ciudadanos". La situación no es fácil, a priori, para el PP-A si se tiene en cuenta que el apoyo de la formación naranja es clave en muchas instituciones, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga o la Diputación. También, como socio potencial después de los próximos ciclos electorales.

Sobre los últimos sondeos, todos favorables a Ciudadanos, Hernández White ha apelado a no caer en la euforia, aunque sí ha resaltado que son un termómetro útil para confirmar que su partido va por el buen camino: "Las encuestas reflejan una tendencia, pero no dejan de ser encuestas. Nosotros seguimos trabajando porque entendemos que la legislatura se tiene que agotar, pero registramos que el ciudadano percibe cada vez más nuestra utilidad en aquellos sitios en los que estamos presentes en las instituciones". En la misma línea mostrada por el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, el parlamentario malagueño se ha mostrado contrario a un adelanto electoral de las autonómicas, añadiendo que "Susana Díaz no tiene excusa ninguna para sacar las urnas". En este sentido, ha aludido a la estabilidad política en Andalucía, con unos presupuestos aprobados de "manera responsable" por Ciudadanos.

Preguntado por si Marín debería repetir como candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Andalucía, Hernández White ha recordado que tendría que ser ratificado por un proceso de primarias. En todo caso, ha tenido muchos parabienes para Marín y ha dejado intuir que podrá contar con su apoyo. El rasero de los militantes también tendrá que pasar el futuro cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones locales al Ayuntamiento de Málaga. Los estatutos de la formación fijan la obligatoriedad en los municipios con más de 400 afiliados. Por lo tanto, en la provincia, sólo se celebrarán primarias en la capital. Tampoco ha podido despejar las dudas que existen en torno a Marbella y una posible candidatura de la formación naranja en esta capital, donde se abortó la presentación de una lista electoral en 2015, por no contar con el visto bueno de la dirección regional. Las candidaturas, ha asegurado Hernández White, se van a presentar en los meses de septiembre y noviembre.

Entre otros puntos, Hernández White ha abordado, además, el asunto del metro para dejar claro que Ciudadanos está a favor de completar el tramo en superficie hasta el Hospital Civil. "Si en 2013 se firmó un convenio que dice eso, que se haga. El metro al Civil es lo firmado", ha insistido.