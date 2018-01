Más del 40% de los autónomos siguen teniendo problemas de morosidad

Un total de 215.000 autónomos andaluces sufren problemas de morosidad, según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que detalló ayer que unos 60.000 trabajadores por cuenta propia tienen facturas de clientes pendientes de pago desde hace seis meses. Así, el 42,1% de los autónomos encuestados en el Barómetro de la ATA se han visto a lo largo de 2017 afectado por situaciones de morosidad, ya sea pública o privada. El colectivo incidió, eso sí, en que aunque el porcentaje de autónomos que padece morosidad continúa siendo elevado, ha disminuido del 60% que se registraba en años como 2015.

El 32,6% que padece morosidad tarda más de seis meses en hacer efectivo el cobro de sus facturas, de los que el 9,4% tarda más de un año en cobrar sus facturas. El 33,4% de los autónomos que manifiesta tener morosidad cobra sus facturas en un periodo de entre 60 y 90 días y el 31,5% lo hace entre 91 y 180 días.

La encuesta de la ATA también revela que uno de cada tres autónomos en Andalucía, el 36%, espera poder contratar a nuevos trabajadores a lo largo de este año. El informe, presentado por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y el vicepresidente de Relaciones Institucionales de ATA, José Luis Perea, destaca que tres de cada diez autónomos de Andalucía, el 33,8%, afirma haber realizado alguna contratación a lo largo de 2017 y el 36,1%, uno de cada tres, se muestra optimista y considera que va a necesitar contratar a nuevos trabajadores a lo largo del año que acaba de comenzar.

Además, el 52% no cree en principio que vaya a necesitar contratar y un 11,9% prefiere no manifestarse ante esta cuestión. En cuanto al 52% que no prevé realizar nuevos contratos, el motivo principal para más de la mitad reside en que en la situación actual del negocio no requiere contratar; el 37,3% afirma estar pasando por dificultades económicas que le impiden la contratación y cualquier tipo de gasto extra; un 4,1% afronta momentos de reducciones en la plantilla y para el 3,2% la propia actividad no precisa de ningún trabajador nuevo.

De los autónomo encuestados por ATA, uno de cada dos, el 50,9%, señala que tiene trabajadores a su cargo. Entre estos autónomos, siete de cada diez asegura que mantendrá la plantilla y no realizará despidos en los próximos meses (un 73,1%). Únicamente el 17,9% prevé prescindir de algún empleado. El 9% prefiere no manifestarse ante esta cuestión.

Así, el 71,3% de los autónomos de Andalucía consideran que la recuperación económica es ya un hecho y que en el año que acaba de comenzar se mantendrá la tendencia de los últimos años y continuará descendiendo la cifra de paro y aumentando la creación de nuevas empresas y autónomos.

Sobre las previsiones para su propio negocio, ocho de cada diez autónomos confía en que su negocio no empeorará en 2018. De estos, el 36,9% incluso espera resultados mucho más positivos que los obtenidos hasta la fecha, mientras que el 44,3% cree que se mantendrá igual. Solamente el 11,9% se muestra poco esperanzado en cuanto a la mejoría y considera que la actividad de su negocio empeorará a lo largo de 2018.

En cuanto a la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, nueve de cada diez autónomos de Andalucía, ha oído hablar de ella, y solo uno de cada diez afirma no conocerla. Tres de cada cuatro que conocen la ley considera que las medidas han sido acertadas y son necesarias para facilitar su día a día y apoyar al colectivo.