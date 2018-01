Raúl Jiménez cree "sensata" la decisión de que no haya huelga en Limasa

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental de Málaga, Raúl Jiménez, calificó ayer de «bastante sensata» la decisión de los trabajadores de la empresa de limpieza de la capital, Limasa, de no plantear huelga ante el anuncio de que el futuro de la misma pasa por una solución «híbrida» en la que una parte privada asumirá las tareas de limpieza viaria y en manos municipales estará la parte de recogida de residuos.

«No hay motivo alguno para hacer una huelga en Limasa, es un derecho lícito, pero no se dan las condiciones teniendo en cuenta que los trabajadores van a estar igual o mejor que estaban antes» con la solución planteada, aseguró Jiménez en declaraciones a Europa Press. En este sentido, el edil señaló que «la mitad de la empresa seguirá como está, siendo privada, y la otra mitad de los trabajadores formarán parte de una empresa pública, que es lo que siempre han solicitado y en las mismas condiciones económico laborales que tienen ahora». «No tiene mucho sentido hablar de huelga cuando no se están modificando las condiciones laborales», dijo.

Jiménez incidió en que la decisión tomada este pasado domingo por los trabajadores en asamblea de no realizar huelga «es bastante sensata y acertada», indicando, respecto a que sí planteen llevar a cabo movilizaciones, que «cada uno está en su derecho» y que «no es ninguna extrañeza que quieran manifestarse, viendo la conflictividad especialmente sindical que lleva históricamente la empresa».

Por otro lado, recordó que en el acuerdo de fin de huelga de 2016 «se pactó que todo estará a expensas de lo que se dicte en el Juzgado de lo Social número 12 de Málaga y no lo que diga el Tribunal Supremo», que sí tiene que fallar sobre «dos sentencias contradictorias del mismo juzgado malagueño, pero que afectaría sólo a los ocho o diez trabajadores del sindicato STAL».

Los trabajadores de Limasa decidieron comenzar movilizaciones en las próximas semanas en la asamblea celebrada el domingo. «No estamos de acuerdo con la decisión del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y, por ello, vamos a empezar movilizaciones para defender nuestro derecho», indicó el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte. «Tenemos el respaldo de todos los compañeros para estas movilizaciones». Aunque, «no hemos hablado nada de huelgas, aunque es un derecho que también tenemos». «Vamos a iniciar en las próximas semanas un calendario de movilizaciones, para hacer ver a los malagueños que nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del alcalde, porque es mala para los trabajadores y para los barrios de la ciudad», dijo.