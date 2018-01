Málaga registra la mejor cifra de trabajadores extranjeros en diez años

Hay 17.874 parados, con marroquíes, rumanos, ucranianos, italianos y británicos a la cabeza

La Seguridad Social ganó 4.683 cotizantes extranjeros en la provincia de Málaga a lo largo de 2017, con un subida del 7,8% en relación a 2016, lo que coloca la cifra total en 64.085 ocupados, su nivel más alto de al menos los últimos diez años, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La afiliación de trabajadores extranjeros en Málaga sube así por cuarto año consecutivo. Desde 2013, año que marcó uno de los momento más duros de la recesión, la provincia ha ganado más de 12.000 afiliados foráneos en alta.

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en Málaga a cierre de 2017, un total de 32.883 provenían de países miembros de la UE y otros 31.203 eran extracomunitarios.

En cuanto a los parados, la provincia cuenta ahora mismo con 17.874 desempleados extranjeros, un 1,7% menos que hace un año, según los datos del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía. La cifra de parados está encabezada por personas de Marruecos (5.472), Rumanía (1.990), Ucrania (1.361), Italia (1.248) y Reino Unido (1.004).

La mayor parte de estos desempleados (el 18%, casi una quinta parte del total) demanda empleo en el sector de la hostelería, segmento en el que cuentan con experiencia previa. Otro 16,9% se engloba en el servicio de limpieza y un 8% busca trabajo en el segmento del comercio, por citar las ocupaciones demandadas más significativas.

En España, la Seguridad Social ganó 126.043 cotizantes extranjeros en 2017, un 7,3% en relación a 2016, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.837.901 ocupados, su nivel anual más alto desde 2009, informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.Es el cuarto año consecutivo en el que aumenta la afiliación de extranjeros. En 2016, la ganancia de cotizantes extranjeros fue de 84.020 afiliados y en 2015, de 75.199 ocupados, mientras que en 2014 ingresaron en el sistema 9.333 nuevos inmigrantes. Del total de extranjeros en alta en la Seguridad Social al finalizar el año pasado, 1.533.825 cotizaban al Régimen General, 300.303 al de Autónomos, 3.637 al del Mar y 135 al del Carbón.

En términos intermensuales, la afiliación de extranjeros aumentó el pasado mes de diciembre en 1.403 personas (+0,08%) después de haber perdido 14.516 cotizantes en noviembre.

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de 2017, un total de 1.072.554 procedían de países no comunitarios y el resto (765.346) provenían de países miembros de la UE. Dentro de los países no comunitarios, 233.924 eran de nacionalidad marroquí y 101.535 de nacionalidad china. Ecuador totalizaba a cierre del año pasado 69.260 trabajadores, seguido de Colombia, que cuenta con 55.383 cotizantes. El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Bolivia (48.955), Ucrania (43.276), Paraguay (34.484), Pakistán (33.343), Perú (31.474) y Argentina (29.773). Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con 324.271, 97.011 y 62.321 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 56.444 y 47.603, y franceses y alemanes, con 44.020 y 39.262 afiliados.