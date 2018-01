El PSOE quiere llevar el supuesto fraccionamiento de contratos de Marina Bravo a la Fiscalía

El PP respalda a su edil y asegura que no ha "infringido ninguna norma"

El PSOE quiere poner en conocimiento de la Fiscalía el supuesto fraccionamiento de contratos en la Diputación por parte de la edil de Medio Ambiente, Marina Bravo, para favorecer a la empresa de su cuñado. Los socialistas, a través de una moción urgente presentada esta mañana, llevarán esta petición al pleno ordinario correspondiente al mes de enero, que se celebrará el próximo lunes. "El pleno de la Diputación acuerda poner en conocimiento de la Fiscalía toda la información sobre los contratos de Marina Bravo con la empresa de su cuñado, y en la que trabaja su pareja, por si son constitutivos de algún delito, especialmente en relación con el conflicto de intereses y fraccionamiento de contratos para saltarse los procedimientos de concurrencia", reza el punto dos de la mencionada moción.

Los socialistas denuncian que desde 2015 hasta ahora, Bravo habría formalizado un total de 20 contratos con la agencia de comunicación de su cuñado, Tuimagina, por un valor de unos 190.000 euros. Además de explorar la vía jurídica, el PSOE pedirá el próximo lunes la "inmediata dimisión de Bravo" como diputada de la institución provincial. Una solicitud que también ha sido incluida en la moción urgente. "Por sortear la ley y por incumplir la ley de incompatibilidades", señala la argumentación expuesta en la moción. Una petición que contará, seguramente, con el apoyo de Izquierda Unida y Málaga Ahora. Gonzalo Sichar, portavoz de Cs, aseguró que quiere estudiar la documentación relacionada a fondo, antes de fijar el voto definitivo de la formación naranja.

Volviendo a la posibilidad de que este asunto llegue hasta la Fiscalía, el diputado del PSOE, Manuel Chicón, ha asegurado que confía en que todos los partidos voten a favor de la moción urgente de su partido. En el caso de que no fuera así, Chicón ha dejado claro que el PSOE "explorará todas las vías restantes para que este asunto llegue a la Fiscalía".

El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, también se ha vuelto a referir esta mañana al caso de Bravo, y ha reiterado que el PP debe tomar cartas en el asunto: "El crédito de Bendodo se ha agotado en el caso de la empresa del cuñado y la pareja de Marina Bravo. Bendodo tiene que depurar responsabilidades inmediatamente. Es un clamor de toda la oposición y la sociedad malagueña. Si Bendodo sigue amparando el enchufismo y el favoritismo en la Diputación asume en primera persona que esa es su forma de gobierno. Los malagueños no se merecen un presidente que entiende la Diputación como un cortijo particular".

Por parte del PP, Francisco Oblaré, ha asegurado en la rueda de prensa de los portavoces previa al pleno, que no hay motivo alguno para que Bravo dimita y ha asegurado que cuenta con el respaldo total de su partido. "Si esta Diputación es ejemplo de algo en estos últimos años, es la transparencia", ha subrayado, además, que Bravo "no ha infringido ninguna norma" y que "no debe dimitir". Para Oblaré, todo se encuadra dentro de la batalla política, con el PSOE "intentando hacer mucho ruido y con intención de desviar la atención de los asuntos importantes".

En este sentido, ha resaltado que en el pleno del lunes se aprobarán los presupuestos de la Diputación para 2018 con el apoyo de Ciudadanos. Vía libre, según Oblaré, para que "los municipios de la provincia puedan empezar a funcionar con las inversiones que van a recibir". También ha descartado que el asunto de Bravo pueda provocar una ruptura del pacto que mantiene el PP con Cs en la Diputación. "¿Acaso Cs ha roto con el PSOE en Andalucía porque el presidente del Parlamento ha contratado la empresa de su sobrino?", se ha preguntado de manera retórica.