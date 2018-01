Tormenta de ideas y blues sin fecha de caducidad

Salvi Zurita, el batería, es uno de los históricos del grupo Tabletom

Como los Rolling Stones, el economista jubilado Emilio Torres, de la cosecha del 49, asegura: «Moriremos con las botas puestas». Desde hace un año, este malagueño nacido en Ceuta y que comenzó tocando con The Briksk de su ciudad natal es uno de los componentes de The Brain Storm (La tormenta de ideas), un nombre que, como explica, «salió de una tormenta de ideas para buscar el nombre y lo adoptamos por unanimidad».

Como explica Emilio, The Brain Storm versiona y toca temas propios «básicamente de blues, algo de jazz, algo de country... de música yanqui en general».

Camino de la sesión de fotos en la calle Alcazabilla, los cuatro componentes no dejan de tocar, incluso Salvi Zurita, que aunque se ha dejado la batería en casa, golpea las baquetas a buen ritmo. Este tangerino prejubilado de 1950, batería de los inicios de Tabletom y profesor de jazz, cuando repasa su carrera llega a una conclusión: «Mejor nombrar los grupos de Málaga en los que no he tocado y terminamos antes».

A su lado toca la armónica el armonicista José Carlos Calderón, aunque él prefiere definirse como «armoniquero». Nacido en Málaga en 1961, este fotógrafo, diseñador gráfico y viajante de comercio quedó inmortalizado hace 30 años en la portada del disco Luz al final del túnel, del grupo Etílicos, cuando él mismo se fotografió mientras cruzaba el túnel de Mundo Nuevo.

Además de Emilio, toca la guitarra el más joven del grupo, el eslovaco Robert Tomka, nacido en 1974, quien por otro lado pone voz a las canciones en inglés. Robert vive desde hace años en Colmenar y allí es donde el grupo ensaya. «Allí están la mayoría de los instrumentos. No hay quejas de los vecinos porque la casa está en el campo, así que se puede tocar día y noche».

La diferencia de edad no es ningún problema entre ellos, subraya Emilio Torres: «Es más, en los ensayos empezamos a tocar un tema nuevo y a la primera estamos ya coordinados, porque nos gusta lo mismo y lo hacemos con ilusión, cariño y fuerza».

José Carlos Calderón resalta que lo que une a todos «es que llevamos la música metida en las venas y tenemos que echarla para adelante» y llama la atención de que, «tocando, yo aprendo de él, él aprende de mí y así nos pasa con gente joven y con gente mayor».

The Brain Storm lleva un año tocando por varios rincones de Málaga y la provincia y subrayan que el público, de todas las edades, reacciona muy bien. Es más, no todo el monte musical es el orégano de las radiofórmulas y Operación Triunfo. A este respecto, José Carlos Calderón cree que «ahora hay un nuevo despertar, una nueva formación, ha vuelto la moda del blues, del rock y los clásicos y eso lo notamos».

Los de la banda se atreven con Bob Dylan, con los Beatles, con Eric Clapton y entre sus composiciones propias tienen hasta una canción cantada en eslovaco por Robert.

Hablando de grabaciones, ganaron un concurso para la sintonía de un programa de radio en Radio Victoria, en el Rincón, que solventaron una mañana de verano.

Este grupo sin edad, volcado en la música, seguirá disfrutando de ella y ya se plantea que la tormenta de ideas quede, para la posteridad, grabada en un disco.