"Los adolescentes no perciben que colgar fotos en la red sea peligroso"

El último estudio sobre el acoso en la red realizado por la UMA revela que el 17 por ciento de los adolescentes malagueños ha sufrido bullying y que hasta el 80 por ciento de los jóvenes cree que no tiene ninguna consecuencia acosar en Internet - A la red, la describen como un espacio en el que se vuelven más violentos

Una investigación de la UMA ha revelado los factores que desencadenan la violencia de género y el acoso en estudiantes. Los resultados reflejan datos alarmantes sobre el uso que hacen de la red los adolescentes: más del 80% de los adolescentes se sienten impunes al acosar, el 92% asegura que sus compañeros son más violentos en la red y el 17% declara haber sufrido bullying, El estudio ha sido realizado por un equipo de varias universidades españolas, entre ellas la Universidad de Málaga, que ha analizado las respuestas de 284 estudiantes de entre 15 y 17 años de ocho centros de secundaria de Málaga. Leticia Velasco, profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación y una de las autoras del estudio por el fenómeno del cyberbullying, replica.

El 17% de los adolescentes declara haber sufrido bullying, ¿qué nivel de responsabilidad tienen las redes?

El fenómeno en las redes es muy distinto al acoso y violencia de género presencial. Ahora, el acceso a nternet y la posibilidad de que esa información incluso pase de ordenador a ordenador es más viral y rápida de lo que estábamos acostumbrados presencialmente. Además, los jóvenes acceden a cada vez antes a Internet y los teléfonos móviles. Entonces, la posibilidad de que puedan sufrir acoso o sean acosadores se adelanta y aumenta. Aunque en el estudio descubrimos que el 17% declara que ha sido acosado, también nos dimos cuenta de que tenían una visión muy sesgada de lo que ellos entendían por acoso y violencia.

¿No tienen claras cuáles son las situaciones de riesgo en la red?

Los adolescentes no perciben como situaciones peligrosas el colgar fotos o vídeos en Internet. Sólo un 7,3% considera que pueda conllevar un riesgo. Sin embargo, es paradójico: no consideran peligroso que su perfil esté abierto al público pero sí que haya información personal fuera de la red social. No tienen muy claro cuáles son las situaciones de riesgo.

¿Cómo afecta ese sesgo del propio concepto de acoso a la violencia machista? ¿Es otra herramienta de control más?

Afecta, sobre todo, en el control que pueda ejercer la pareja sobre tu móvil, que no llega a ser considerado por muchas adolescentes como acoso, ya que lo ven como algo normal. Por suerte, los chavales están siendo formados cada vez más en eso. Ellos ya, más o menos, pueden equiparar que la violencia psíquica y física es maltrato. Sin embargo, a la hora de percibirlo, sí que ahora es incluso más sutil, y sobre todo, se normaliza. También hay que tener en cuenta un aspecto muy importante: En España, todavía vivimos en una cultura muy patriarcal y machista, y los estereotipos machistas que se dan en la sociedad también pasan a las redes y a los comportamientos que hay entre los jóvenes. Para que haya un mejor funcionamiento de las medidas que se puedan llevar a cabo, la cultura también tiene que avanzar en ese aspecto. Al final, todo va en la educación y la formación.

Aun así, los adolescentes afirman sentir que esos actos no tienen consecuencias e, incluso, adoptan comportamientos an más violentos en la red, ¿a qué se debe esto?

La sensación de impunidad se incrementa al hacerlo desde detrás de una pantalla. En este caso, hay un 82,4% de jóvenes que opina que, si hace cualquier acto ilegal, no tendrá ninguna consecuencia ni castigo o recriminación. Los jóvenes se sienten impunes en la red. Además, piensan que la primera figura que puede castigar eso son los cuerpos de seguridad, la policía. Pero si, por ejemplo, ocurre en el centro educativo, no tienen tanta confianza para hablar de esto con los profesores porque piensan que el instituto no tiene medidas o capacidad para poder acotar, identificar e intervenir en esas situaciones. Piensan que la policía, en un momento puntual, puede tener mucho más impacto a nivel de soluciones que el propio centro. Y esto es una equivocación.

¿Se trata solo de una percepción de impunidad? ¿Qué consecuencias reales suelen tener esos actos?

Los centros tienen un plan de convivencia y ellos tienen unas medidas de sanción y unos protocolos, pero los jóvenes se cuestionan hasta qué medida el protocolo puede frenar esa acción. Ante una situación de violencia, lo último en lo que piensan es en comunicarlo a la familia y el centro educativo. Y es preocupante teniendo en cuenta que estamos hablando de chavales que están todos escolarizados en la ESO.

¿El protocolo depende de cada centro y de los recursos que le quieran asignar?

Todavía un protocolo específico. Además, muchas veces incluso no hay acuerdo entre la familia y el centro porque la familia puede ver necesario que el hijo lleve el móvil para estar en contacto con él y tenerlo localizado. La formación de las familias es algo que nos viene preocupando mucho, de forma casi paralela al centro educativo. Solemos pensar en una educación tecnológica, pero no una educación de valores. Teniendo bien asentados los valores y los principios en los que debe de moverse un joven en las redes, se puede traspasar también al uso de las tecnologías. El problema es que siempre pensamos, «¿yo qué le voy a decir a mi hijo si sabe más que yo de las redes?». Tu hijo puede saber más que tú a nivel tecnológico, pero tú tienes que tener más formación que tu hijo para decirle lo que es correcto o lo que no debe hacer, y para eso no te hace falta un uso experto de un ordenador o un móvil.

Cada vez más, los adolescentes tienen como referentes a youtubers o influencers cuyo éxito proviene, en muchas ocasiones, de criticar o reírse de otros para que su contenido se haga viral. ¿Afectan estos nuevos modelos de conducta a la idea de acoso en la red y los límites que puedan tener?

Ellos reproducen esos modelos. Aun así, con esa avalancha de información y esas figuras que aparecen, ¿cómo hacemos que ellos entiendan que esos son casos que no van a ninguna parte, que no son reproducibles? Es una cuestión complicada de resolver.

Además, en esos años es cuando están desarrollando su madurez. ¿Qué les diferencia durante la adolescencia?

En esos años están creando su propia identidad y su grupo de iguales. Además, la autoestima es fundamental. Ahora en los centros se están estudiando más las habilidades sociales y la resolución de conflictos entre ellos pero, además, hay particularidades de la edad que hacen también que sean mucho más vulnerables a estas situaciones. Cuando van creciendo, hacen un uso mucho más responsable de las redes pero, a esta edad influyen los miedos, los complejos, la baja autoestima, el cómo te lleves con tus iguales e, incluso, el rendimiento académico.

¿Cómo se podría intentar solucionar el problema?

Cuando pasa algo así, las medidas legislativas tienen que ser ya el último recurso, porque antes hay muchas otras soluciones más importantes que se deben realizar desde los centros, como son las medidas de sensibilización y de identificación. El tema se trabaja, pero de manera muy puntual. Debería hacerse de forma más progresiva y con un trabajo más continuado. Hoy en día hay profesores que están muy formado, pero los fenómenos en internet van evolucionando bastante rápido. Para la magnitud del problema que es, se necesitan muchas más intervenciones. Mucha más educación y muchos más valores. Nuestro estudio no sólo se ha quedado en datos, cuando estos fueron recogidos y analizados, se volcaron otra vez en los centros a modo de taller. El efecto sensibilizador y de toma de conciencia fue muchísimo mayor porque eran datos de su centro y sus compañeros. Ellos se sorprendían muchísimo más que si les mostrásemos cifras a nivel nacional, con las que se identifican. Aunque, no se puede pretender echar abajo todos esos estereotipos en el centro si luego salen de allí y se encuentran que la propia sociedad se los transmite.



«Hay una doble moral por parte de los padres»

Juan Carlos Tójar es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación e investigador participante en el estudio

¿Los adolescentes diferencian en la forma de navegar a través de PC y móvil?

El problema es que el tema del acoso va por un lado y el qué se hace en internet y los móviles puede ir dependiendo de cada centro. Hay centros donde han prohibido el uso de los móviles, en otros se ha prohibido pero se es flexible y, de alguna manera, también hay una percepción en los centros educativos de que lo que se hace en los móviles no es una responsabilidad del centro. De la misma forma que un chico puede estar cuchicheando con otro, pueden mandar mensajes o grabar agresiones, sobre todo en los recreos.

¿Los padres deberían vigilar y ponerle freno al uso que hacen sus hijos del móvil en el instituto?

Es una responsabilidad de la familia que tienen que decidir si su hijo utiliza el móvil o no lo utilizan. Es probable que en un centro el móvil esté prohibido pero que los padres le digan a los chicos que tengan el móvil ahí pendiente por si tienen que comunicarse por algo. Hay una doble moral por parte de los padres que consigue que los chicos no tengan en cuenta las instrucciones o consejos que se les da en el mismo centro.



«No vale ponerle tiritas a un problema tan gordo»

Esther Mena es profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación e investigadora participante en el estudio

¿La vía jurídica es capaz de ponerse a la misma velocidad que internet o el código penal peca de una falta de concreción?

La impunidad con la se actúa en la red es increíble. Las sentencias que están dictando no son lo suficientemente firmes.Se debería legislar más porque las redes sociales están ahí pero hay alguien detrás de esa red social y lo que tú no puedes ser es un colaborador que, al final, es necesario para que se produzca un delito. Si la gente ve que esos comentarios ofensivos no duran nada en la red, pues a lo mejor dejan de hacerlo. No vale ponerle tiritas a un problema tan gordo. Hay que dejar claro que es un fenómeno que va a más y, si no se toman medidas, no sé a dónde vamos a llegar. La legislación es muy lenta y esto va a un ritmo muy rápido.

violencia de género

¿Acertamos al poner los focos en el verdadero culpable?

Siempre se pone la atención en la persona acosada, especialmente la mujer, en lugar de decir que se ha cometido un delito y hay una persona que está acosando. Cuando algo como esto pasa durante la adolescencia, los jóvenes piensan «claro, es que el problema es mío». Hay que incluir una asignatura, como algo obligatorio. ¿Por qué no puede haber una que se llame «igualdad de género»? Además, hay que educar en valores y en igualdad.