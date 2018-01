Uno de cada diez alumnos que empiezan un grado en la UMA ya era estudiante de otra carrera

1.836 empiezan a estudiar un máster

La demanda por estudiar una carrera universitaria en la Universidad de Málaga es creciente. Y sostenida en los últimos años, a pesar incluso de la crisis y el endurecimiento de los criterios académicos para obtener una beca del Régimen General. La UMA ha sabido compensar esta situación aumentando los presupuestos destinados a ayudas propias de cohesión social, para evitar que ningún alumno se vea obligado a dejar su grado por motivos económicos. Pese a todo, el Consejo de Gobierno aprobó reducir la oferta de plazas para este curso: en total 7.650. La demanda ha superado estas expectativas entre los alumnos que se incorporan por primera vez a la UMA y los que se matriculan en primero de un grado procedentes de otra carrera. Uno de cada diez.

Según la estadística facilitada por la propia Universidad, el 10% de los alumnos que empiezan una carrera en la UMA ya era estudiante de otro grado. La casuística es muy diversa. En unos casos pueden ser universitarios ya titulados que optan por estudiar una segunda carrera para completar su formación y tener más oportunidades laborales de cara al futuro o, porque, precisamente, tienen dificultades para encontrar trabajo y prefieren seguir estudiando antes de estar en el paro, fieles a la filosofía del saber no ocupa lugar. En otros casos, sin embargo, son alumnos que cambian de carrera. La tasa de abandono alcanza el 20% en la UMA. La mayoría se encuentra con unas asignaturas que no esperaban y se dan cuenta de que realmente no es lo suyo, tiran la toalla y lo siguen intentando en otro grado.

Las ingenierías Informática y de Telecomunicaciones son las que más tasa de abandono registran, mientras que Ciencias de la Educación es la que menos. Al menos, no se pierden por el camino por culpa del aburrimiento, sino que se matriculan en otra titulación que esté más o menos relacionada, con la intención también de que les sean convalidados créditos de las asignaturas que ya han impartido y aprobado. En la UMA también achacan esta situación a que los alumnos cada vez llegan peor preparados de Bachillerato.

Las carreras que más alumnos asumen procedentes de otro grado este curso son Educación Primaria (410), Derecho (397), GADE (300) y Psicología (298). Y la mayor diferencia entre alumnos de nuevo ingreso en la UMA y alumnos de nuevo ingreso en la titulación se da en Derecho y Psicología.

Más alumnos de los previstos

A tenor de las cifras se comprueba cómo la UMA ha superado en 120 alumnos con los inscritos la oferta de plazas que se había previsto para este curso académico. En la mayoría de las carreras el número de alumnos que finalmente se han matriculado ha superado al de plazas previstas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su reunión del pasado mes de abril. La decisión entonces fue la de reducir plazas en la Escuela de Ingenierías (105) y la Facultad de Económicas (30), así como en las facultades de Ciencias, Ciencias de la Salud, Filosofía y Letras, la ETSI de Telecomunicación y la Escuela de Enfermería Virgen de la Paz de Ronda.

Por el contrario, Estudios Sociales y del Trabajo e Informática subían su oferta.

También hay grados que no han sido capaces de completar su oferta. Es el caso de Filosofía y Letras . De las 940 plazas aprobadas solo se han cubierto 619. En Arquitectura se han matriculado cuatro alumnos, cuando había una previsión de 75.

Además, 1.836 alumnos estudiarán alguno de los másteres que la Universidad oferta en su catálogo.