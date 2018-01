El número de solicitudes presentadas para el plan de ayudas al acceso a una vivienda de alquiler por parte de familias en situación o riesgo de exclusión social asciende a 2.099, que es la cifra de expedientes abiertos hasta el pasado 8 de noviembre por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), según los datos a los que ha tenido acceso este periódico.

De ellas, 1.095 tienen informes positivos de los Servicios Sociales municipales, que han podido constatar que están efectivamente en riesgo de exclusión social, aunque el hecho de que el resto de solicitantes no hayan sido atendidos por estos funcionarios no quiere decir que no estén en una situación similar, sino que poco a poco se irá corroborando si se hallan en una posición de esta naturaleza. Así, con informe negativo o en trámite (sin urgencia por el futuro lanzamiento de su vivienda) hay 1.004.



Hacen falta más viviendas

Tal y como explicó a este periódico el Grupo Municipal de Málaga para la Gente, «faltan viviendas». Además, recuerda el grupo, estas personas son demandantes de viviendas sociales del IMV. «Una vivienda de Protección Oficial no la pueden pagar las personas que están en riesgo de exclusión social, por lo que es necesario que se construyan casas en régimen de alquilar, de forma que el Ayuntamiento de Málaga no deba recurrir a los domicilios privados que la gente quiere arrendar».



Los alquileres se han disparado

Este grupo municipal también destacó que los alquileres en la ciudad han subido mucho debido al momento que vive el mercado inmobiliario, con mucha demanda de vivienda nueva y de segunda mano, así como por la proliferación de los apartamentos turísticos. En muchos puntos de la ciudad, los alquileres se han disparado y si esta situación es ya complicada para las familias de clase media, que se las ven y se las desean para encontrar una casa con un alquiler asequible, en el caso de quienes se hayan en riesgo de exclusión o social la cosa es aún más complicada. «Han subido mucho los alquileres, debido a muchas cosas, pero sobre todo a la proliferación de los apartamentos turísticos.

Además, estamos viendo otro problema que se da mucho últimamente, no sólo es que no haya viviendas públicas en régimen de alquiler para estas familias, es que cuando el Consistorio busca viviendas privadas para pagarle el alquiler a estas personas tampoco las encuentra debido a que los precios están por las nubes», subraya Málaga para la Gente, que insiste en la necesidad de aumentar el parque.

«Cabe recordar que una parte muy importante de estas familias han sido desahuciadas o desalojadas de sus domicilios, son familias con niños pequeños o mayores a su cargo y se las ven y se las desean para hacer frente a los alquileres tanto de viviendas públicas como de las privadas y no pueden pasar ni un solo día en la calle», explica el grupo en declaraciones a este rotativo.

El Ayuntamiento de Málaga abona alquileres a las familias en riesgo de exclusión social, a través del IMV, durante un total de tres años. Málaga para la Gente también considera que hay que aumentar los presupuestos.