El mundo de las las ecomensajerías

Esto es lo que ocurre con las de paquetería, concretamente en Málaga, donde se ha visto incrementada esta actividad, no solo con su apertura, sino con la implantación de vehículos adaptados - El reparto es más eficaz y sostenible en bicicleta que en una furgoneta - El tráfico del centro de la ciudad impulsa el desarrollo de esta actividad

Cada vez son más las empresas que nacen, no sólo con la tradicional finalidad del beneficio económico, sino que a esta le añaden un nuevo ingrediente: obtener beneficio económico, sí, pero siempre con un ojo puesto en el bien del medio ambiente. Algo así ocurre en las empresas dedicadas al transporte de paquetería.

Desde hace casi treinta años se trabaja en Europa el modelo progresivo de limitación de emisiones en vehículos y de reducción de la contaminación, y en este también ha intervenido la logística urbana. Esta actividad que es protagonizada por profesionales que ya ejercían como tal en la prehistoria, ha ido evolucionando, y ha pasado de ser una profesión de «a pie» o «a caballo», a ser una profesión transportada en el tiempo por vehículos contaminantes, por tanto, desfavorecedores para el medio ambiente. Poco a poco, los efectos negativos que suponen este tipo de práctica (como las numerosas emisiones de CO2), han ido calando en la sociedad hasta hoy, y a pesar de que es cierto que se siguen usando este tipo de vehículos para viajes más largos, también lo es que se están sustituyendo de forma progresiva, o bien por transportes eléctricos, o bien por bicicletas.

«Este hecho persigue realizar una actividad sostenible y que a la vez sea rentable y viable. Conozco 30 ciclomensajerías que han abierto pero la mitad han tenido que cerrar, no basta con coger una bicicleta, una mochila y salir a repartir, tiene que haber un plan de empresa que sea rentable. Si no es así, es muy difícil, son vehículos especiales y suelen ser muy caros. Una bicicleta gira en torno a los 3.000 y 4.000 euros», asegura Gonzalo de Anta, Gerente de la empresa Ecomensajeros.

En el caso de esta empresa, la flota está conformada por dos bicicletas de carga (que pueden llevar aproximadamente 150 kilogramos) y dos bicicletas normales. Al principio puede parecer una apuesta negativa si solo se tiene en cuenta la reducida movilidad, el tiempo que se invierte en el transporte de paquetería, o incluso si nos centramos en el peso que pueden trasladar, pues en la bicicleta de carga cabe la mitad que en una furgoneta pequeña. Sin embargo, los profesionales coinciden en algo, y es que, por el centro de la ciudad, es más rápido el desplazamiento en bicicleta debido al tráfico, la escasez de aparcamiento y la multitud de zonas peatonales que no permiten el acceso a este tipo de vehículos contaminantes: «cuando se trata de andar por sitios céntricos, estos son notablemente más lentos, lo que permite que en el mismo tiempo, nosotros acabemos antes el trabajo. Es más eficiente», concluye De Anta.

Cuando se habla de números, es sencillo entender los beneficios que esta actividad conlleva si utilizamos las palabras de Sergio Laffitte, gerente de Rodando con mensajería: «Con todos los kilómetros que hacemos al día, que son aproximadamente 70, hemos rescatado en un año 11 arboles». Un balance muy positivo teniendo en cuenta que esta actividad no tiene aún el desarrollo que se espera de ella, y, posiblemente, su implantación conlleve más de un año, pero Laffitte lo tiene claro: «Ya han dado un paso importante muchas empresas de mensajería tradicionales, pero las que aún no lo han hecho, se terminarán dando cuenta que es el presente y el futuro».

Los países nórdicos como Suecia, Noruega o Dinamarca, van por delante. Ya han apostado por ello y ven resultados. Cuando España lo asienta de manera genérica, conseguiremos cosas increíbles. Un clima como el de la Costa del Sol limpio, es capaz de conseguir cosas impresionantes y únicas». La sociedad, las empresas, el medio ambiente. Todos han dado un paso firme hacia delante en busca de lo que no es menos que el bien para todos. Malagueños, valencianos o gallegos, da igual. Españoles, europeos, americanos, no importa. Todos han dado un paso hacia aquello que, por un momento, fue visto como el «rarito» de clase, han dado un paso hacia la humanidad, y por tanto, hacia la sostenibilidad.

El trabajo no queda aquí estancado para que el día menos pensado acabe en el olvido, no. No porque aún hay mucha tarea que hacer, mucho esfuerzo y, por supuesto, ganas. Pero lo que sí es cierto es que el primer paso, el más difícil, ya lo han dado. Ahora no queda más que seguir pedaleando todos juntos y a la vez, por ese carril bici que nos lleva por el camino correcto hacia el futuro.

Empresas tradicionales

Esta visión ecológica no solo la aprecian estas empresas ecomensajeras. También las empresas tradicionales de mensajería como DHL, Seur o Correos, por citar algunas, han visto una puerta abierta al ver el desarrollo y las numerosas ventajas que conllevan este tipo de transportes, por lo que se han impulsado a la implantación de, no solo vehículos eléctricos, sino también bicicletas, e incluso han trabajado en la contratación de empresas de ciclomensajería para que realicen el trabajo por el casco antiguo de la ciudad que es donde, sobre todo, se concentran las mayores dificultades para los repartidores de mercancías.