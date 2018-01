De la Torre: "Muestro disposición a seguir si es necesario"

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendondo, tendrá que esperar para saber si el actual alcalde, Francisco de la Torre, acepta la petición que le ha formulado esta mañana el partido para que repita como candidato a la alcaldía de Málaga en 2019. En un comunicado emitido por el Ayuntamiento, ha agradecido la confianza depositada en él para que sea de nuevo cabeza de lista, pero ha pedido un tiempo de reflexión para tomar una decisión definitiva. Una decisión que, según De la Torre, no se pospondrá más allá del mes de febrero. "Ante todo, quiero expresar mi gratitud al Partido Popular de Málaga como organización y a Elías Bendodo como su presidente provincial por la confianza que representa la petición que me han hecho esta mañana.

En las últimas semanas, en los últimos meses, cuando atiendo a las preguntas que me formulan sobre si seré candidato en 2019, vengo respondiendo lo mismo: mi posición personal es no continuar, pero muestro disposición a seguir si es necesario, si entienden que mi aportación es necesaria, si los datos demuestran ese aporte", ha asegurado De la Torre.

Aunque en sus últimas declaraciones el regidor siempre ha insistido en que lo natural sería dejar la política activa al finalizar este mandato, siempre ha evidenciado su voluntad de ayudar al partido si queda en evidencia que ofrece más garantías que otro candidato en las próximas elecciones locales. "Quiero tomar esta decisión racionalmente, con toda la información posible", ha añadido, además, que incluirá a su familia en este proceso de deliberación.

Para continuar, en todo caso, ha vuelto a poner sobre la mesa tres premisas: su salud personal, el cariño de la gente y la existencia de proyectos para la ciudad. Tres premisas que, según De la Torre, se están cumpliendo en estos momentos: "Me encuentro bien, me cuido cuanto puedo; proyectos tenemos sobre la mesa, y muy interesantes, para desarrollar en los próximos años y continuar con el rumbo marcado; cariño sigo encontrando en la calle con el apoyo de una mayoría de vecinos que reconocen el buen trabajo que hemos hecho en el Ayuntamiento durante las últimas dos décadas".

De la Torre ha aprovechado su respuesta, por otra parte, para evidenciar de nuevo que se encuentra feliz desempeñando sus labores como alcalde, además de recordar el salto cualitativo que ha dado Málaga bajo sus mandatos en su proyección como ciudad. Mi agenda institucional, que es pública, ocupa casi el 100% de mi tiempo. Supone un sacrificio, sí; pero merece la pena con creces. Es mi obligación, pero también mi devoción. "Soy feliz trabajando al servicio de la ciudad, al servicio de todos los malagueños; por el bien común, por el interés general, por el progreso de Málaga y su gente. Hemos dado visibilidad a la ciudad poniendo de relieve sus potencialidades, y si seguimos trabajando como lo hemos hecho, será una de las capitales más importantes de Europa y una referencia en el mundo".



Lee íntegro el comunicado del alcalde:

"Ante todo, quiero expresar mi gratitud al Partido Popular de Málaga como organización y a Elías Bendodo como su presidente provincial por la confianza que representa la petición que me han hecho esta mañana.

En las últimas semanas, en los últimos meses, cuando atiendo a las preguntas que me formulan sobre si seré candidato en 2019, vengo respondiendo lo mismo: mi posición personal es no continuar, pero muestro disposición a seguir si es necesario, si entienden que mi aportación es necesaria, si los datos demuestran ese aporte.

La dedicación y el esfuerzo que suponen la Alcaldía de Málaga son máximos. Mi agenda institucional, que es pública, ocupa casi el 100% de mi tiempo. Supone un sacrificio, sí; pero merece la pena con creces. Es mi obligación, pero también mi devoción. Soy feliz trabajando al servicio de la ciudad, al servicio de todos los malagueños; por el bien común, por el interés general, por el progreso de Málaga y su gente. Hemos dado visibilidad a la ciudad poniendo de relieve sus potencialidades, y si seguimos trabajando como lo hemos hecho, será una de las capitales más importantes de Europa y una referencia en el mundo.

En anteriores convocatorias he dicho que para continuar había tres condiciones: salud, proyectos y cariño de la gente. Me encuentro bien, me cuido cuanto puedo; proyectos tenemos sobre la mesa, y muy interesantes, para desarrollar en los próximos años y continuar con el rumbo marcado; cariño sigo encontrando en la calle con el apoyo de una mayoría de vecinos que reconocen el buen trabajo que hemos hecho en el Ayuntamiento durante las últimas dos décadas. Quedan cosas por mejorar, por supuesto; quedan cosas por hacer, claro que sí. Pero nadie puede negar que la Málaga de hoy es un ejemplo de transformación que se mira con envidia desde fuera, incluso desde nuestras ciudades vecinas.

Puede pensarse que se dan las condiciones, pero debo reflexionar junto a mi familia para tomar una decisión meditada y responsable. También quiero tomar esta decisión racionalmente, con toda la información posible. Me comprometo a responder a la propuesta del Partido Popular de Málaga antes de que acabe el mes de febrero".