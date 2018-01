El alcalde insiste en que tendrá que reflexionar sobre si es candidato o no

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha negado haber mantenido una conversación con el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, antes de que el partido emitiese un comunicado en el que informaba de que había solicitado al regidor malagueño que fuera su candidato en la capital durante las elecciones municipales de junio de 2019. "No ha habido conversación premia", ha dicho, aunque sí ha reconocido que sí habló con Bendodo una vez se había enviado la nota de prensa. En lo que ha insistido es que ahora tiene que reflexionar sobre si será el candidato o no, y en eso anda.

El regidor ha aprovechado la presentación del plan de urbanización del parque del Campamento Benítez para abordar una vez más ante los periodistas su posible sucesión. Así, ha señalado que este fin de semana no ha estado en Málaga, en el sentido de negar contactos previos con el partido, y ha dicho que fue a ver a su hijo y a sus nietos en autobús a Almería. Se fue el sábado por la tarde y llegó el domingo por la tarde. Entonces, una vez hecho el anuncio por parte del PP, sí mantuvo una conversación telefónica con Bendodo. "He estado y estoy en el no, y cambiar ese no supone ahora intercambiar con el partido argumentos, informes y datos", ha declarado en relación a su proceso de reflexión, que abre, ha aclarado, junto al propio PP. "Es un tema que reflexionaré personalmente y en el plano familiar, a lo largo del mes de febrero", ha señalado, una reflexionó que también hará el partido y en la que intercambiarán información para constatar cuál es la mejor decisión.

Ha dicho que no sabe si el PP tiene encuestas acerca de quién es el mejor candidato de cara a las municipales, "no sé si las hay ni si las habrá".