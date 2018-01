Crear un gran parque en el Campamento Benítez costará seis millones de euros

Tras una tímida puesta a punto del parque del Campamento Benítez el pasado verano, el plan de urbanización, es decir, su remodelación integral, ha sido presentada esta mañana en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento por parte del alcalde, Francisco de la Torre, el edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y otros tantos concejales de la corporación. El plan de actuación suma seis millones de euros (5,9 millones, en concreto) y se divide en varias fases, algunas ya en contratación y otras aún en sus primeros pasos administrativos.

Hay escollos por delante. El plan de urbanización irá a la Junta de Gobierno Local en los próximos días pero luego habrá que esperar los informes sectoriales (Carreteras, Consejería de Medio Ambiente y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –Adif–). El regidor ha dicho que espera que tarden tres o cuatro meses en ser confeccionados esos informes. El otro escollo es que el encauzamiento del arroyo del Cañuelo costará 6,1 millones de euros y el regidor malagueño no se ha mostrado muy entusiasmado por hacerlo pronto, sobre todo porque, además de ser un requisito esencial solicitado por la Junta en el Plan Especial, este se solicita para avenidas de agua que se dan cada medio millar de años. Preguntados por si esto no puede suponer un problema para que la Junta emita su informe sectorial, tanto el regidor como el concejal han dicho que se ha elaborado el plan de su mano y no debería haber trabas.



Pulmón verde de Málaga

El proyecto convierte a este parque metropolitano en el gran pulmón verde de la ciudad, un reciento que se puede visitar desde el pasado verano. El plan de urbanización ha sido diseñado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, en coordinación con Sostenibilidad Medio Ambiental, Deportes, Servicios Operativos y Movilidad: las dos fases son la urbanización interior para configurarlo definitivamente como parque y el encazamiento del Cañuelo. El primero de ellos tiene un presupuesto de licitación de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. A este proyecto se unen otras actuaciones en marcha como los accesos, ahora en contratación, que se han presupuestado en millón de euros (y la participación de la Diputación Provincial) y el alumbrado, con 177.889 euros. La inversión suma, por tanto, casi seis millones de euros. A ello hay que sumarle el encauzamiento del arroyo.

El proyecto actuará sobre una superficie de 251.310 metros cuadrados, de forma que habrá áreas lúdicas, con juegos educativos e integradores, espacios para todos inmersos en la orografía original que, usando claros apropiados por su ubicación, tamaño y sombra, incitarán al visitante a seguir caminando para descubrir lo que hay detrás; espacios deportivos, cross training y pista de fitness con diferentes equipos para el desarrollo de actividades deportivas; habrá caminos para footing, bicicletas, un circuito de cross running para celebrar pruebas nacionales e internacionales de esta modalidad; espacios para el descanso, en forma de estancias y plazas con encanto, rehabilitando la fachada principal; adaptación de un vial rodado para acceder a los aparcamientos (350 plazas) y corredores verdes que sirvan de transición entre realidades diferentes.

El alcalde ha señalado que ahora irá a Junta de Gobierno Local para su aprobación inicial, luego, durante unos meses, se esperarán los informes sectoriales y finalmente irá al Consejo de Urbanismo para su aprobación definitiva y ser licitado. "Esperamos que en el menor número de meses posibles", ha dicho.

Se va a potenciar así este pulmón verde con 8.200 unidades de especies arbóreas, arbustos medianos, trepadoras y de flor, de los cuales 770 serán nuevos ejemplares para dar más sombra, 1.000 unidades de especies arbustivas y 6.500 unidades de especies aromáticas.

Además, para uso y disfrute ciudadano, el parque contará con cuatro grandes plazas, que suman 6.556 metros cuadrados, con diferentes acabados: hormigón texturizado, pizarra, estabilizado con cal. Se instalarán grandes pérgolas en las plazas (ocho). En una de estas plazas habrá bancos de madera, con un foso cubierto con una red elástica; en el fondo del foso se depositarán áridos de color azul simulando agua; habrá dos grandes pistas deportivas, una pista de vóley playa y zona de fitness, de 423 metros cuadrados.





Así será el parque

Habrá dos grandes zonas de juegos infantiles (2.000 y 1.000 metros cuadrados, respectivamente). Se instalarán 83 bancos, de diferentes modelos, 30 banquetas y 80 papeleras, un edificio para baños y se prevén conexiones para más. Hay un vial interior para la circulación de vehículos y tres peatonales de diferente anchura y longitud y acabados naturalizados. Habrá fuentes, un total de seis, y dos depósitos de almacenamiento de agua, así como una red secundaria de riego mediante aspersión y goteo, entre la numerosa infraestructura hidráulica.

Hay otras actuaciones como la restauración de la portada principal y las torres vigía, sistema de videovigilancia y la ampliación de caminos peatonales.

En cuanto al encauzamiento, tendrá una longitud de casi un kilómetro y un caudal avenida con un periodo de retorno de 500 años. El inicio se sitúa en el enlace de la Avenida de Velázquez (MA-21) y el final en la desembocadura con el enlace de la MA-20 con el Camino de la Cizaña.

En relación a los accesos, en la MA-21 se va a ejecutar una carril de aceleración para la incorporación de los coches a la MA-21 dirección Málaga, desde el viario interno del parque, descongestionando la salida principal en la carretera de Coín; se va a hacer una entrada al parque desde la MA-21 con un carril de desaceleración, que va aproximadamente desde donde están situados los dos torreones hasta la entrada principal en la carretera de Coín; las paradas de los autobuses metropolitanos no se modifican y se mejoran los accesos peatonales con una nueva acera de dos metros; se prolonga el carril bici que viene por la margen derecha de la carretera MA-21.

En la zona de los parques comerciales está situado el acceso principal al parque, tanto para coches como para peatones. Se apoya en una rotonda existente que hay que potenciar con la ejecución de otra auxiliar para ordenar y compatibilizar todo el tráfico de acceso al parque, incluido el ramal de entrada. Se crearán dos nuevas paradas de autobús de la línea 5 Alameda-Guadalmar-Parque de Ocio de la EMT, que pasa por delante de la puerta principal del parque, para ello se traslada el carril bus en el sentido norte-sur que está en el centro de la calzada hacia el lateral, y se ejecuta un nuevo carril bus lateral. Se habilita un nuevo itinerario para los peatones desde la Avenida de Montserrat Caballé hacia la entrada del parque.