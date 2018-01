Querido Luis Ruiz del Portal Muñoz

Estamos sobrecogidos, estamos indignados, frustrados, tristes, incrédulos y hasta enfadados. No entendemos muy bien lo que ha pasado. Los pronósticos eran buenos. No había ningún nubarrón en el cielo. Toda la provincia de Málaga estaba despejada. El parte meteorológico daba buen tiempo, sólo 5 por ciento de probabilidades de lluvia. Temperatura llevadera para la noche del Miércoles Santo y apenas una ligera brisa incapaz de entorpecer el brillo de la candelería.

Pero de pronto, un nubarrón llegó de no sabemos dónde. La permanente se reunió y se decidió no procesionar. Se decidió no seguir procesionando. Y aquí nos encontramos todos. Tristes, frustrados e indignados porque Luis Ruiz del Portal Muñoz no seguirá haciendo con nosotros su estación de penitencia.

Todo empezaba en 1945, un 19 de septiembre, aunque bien podría haber sido un Viernes de Dolores, porque el año y todo para él comenzaba con esa fecha. Aquel día nació un hermano de la Expiración. Miembro de esta cofradía casi antes de nacer, hizo sus primeros pinitos como nazareno en aquella Málaga de portadores pagados y vírgenes a la carrerilla. Estudiante de Maristas e hijo entre hijos de una gran familia. Con él se va un depositario de un trocito de historia malagueña.Con los años, tu capirote fue creciendo hasta tocar el cielo, que fue el varal sobre tu hombro al llevar a tu querido Cristo. Primero entre cargadores del puerto. Luego con otros fervorosos hermanos.

Tras el servicio militar y entonando la Salve Marinera, te fuiste a estudiar a Sevilla y comenzó una nueva etapa de tu vida. Los pasos te cautivaron, pero tu corazón seguía siendo de cofrade malacitano. Ya en aquella época presumías de suerte cuando te tocó la lotería y hasta un esmoquin de Nino Bravo que dejaste colgado en el armario de tu residencia sevillana.

Tu hombro seguía fortaleciéndose año tras año bajo el trono y diste el salto a la vida profesional desarrollándote con éxito en el mundo de los seguros. Sin embargo, de esta etapa resaltarías tres nombres, los de tus hijos: Luis, Miguel y María. Sin duda, de las personas más importantes de tu vida.

Tu corazón vibraba con las cornetas y tambores. Tanto que tus arterias no eran capaces de seguir el ritmo, ni el paso. Un nuevo capítulo se escribía para ti, ya como pensionista. La vida te dio una nueva oportunidad: Teti, mi madre. Y con ella, el difícil cometido de enseñarnos a mi hermana Mónica y a mí lo que era una figura paternal. La procesión seguía. La cruz guía te enseñaba el camino de buen cristiano que siempre fuiste. Convencido del credo y practicante, tu fe movía montañas.

Digamos que los enseres representaban cada una de tus manías y particularidades. Esas que a veces nos desesperaban y que hoy echamos tanto de menos. Aquéllas que definían tu personalidad y que nos hacían resoplar con un "ay Luisillo". El cetro, tu manía con los quesos pestosos; los báculos, tu animadversión con la mantequilla; las bocinas, tu intolerancia al gluten que hacías saber a todo camarero, y las campanillas tu inconfundible forma de fruncir el ceño en una conversación y exhortar un "¿qué dices?".

Pero también tus virtudes: el guion, tu nobleza, tu capacidad de dejar las cosas pasar, olvidarlas y pedir perdón. Las mazas, tu sentido del humor, a veces algo bruto y salido de tono, pero que sin embargo nunca emborronaba tu firme imagen de caballero y señor del centro de Málaga. El estandarte, por su puesto, es tu bonita sonrisa que desprendían tanta simpatía.

Los incensarios anuncian la llegada del Cristo de la Expiración. ¡Qué elegante, qué buen paso y qué soberbio! Ojo, os estoy hablando de Luis. A su lado mi madre, Teti, que cuando la resignación de otro día de lluvia parecía nublar sus días para siempre, él clareó su cielo para darle luz y calor.

El trono va bien porque el mayordomo es Luis, que sabe hacer caminar a 180 hombres sin perder el paso. La sección del Cristo está impoluta porque con un inmenso goce y disfrute dirige el ritmo de descanso de la cruz guía y de los campanilleros. Cuánta pasión diste a tu cofradía siendo Primer Teniente Hermano Mayor. Hemos pasado el recorrido oficial. El himno de la Guardia Civil y el emblemático Mater Mea ante la Tribuna dan constancia de tu buena vida. Y aparecen los nietos: Luisillo, Paula y Moniquita, a los que se les cae la baba con su abuelo, o mejor dicho, se te cae a ti con ellos. "Mira qué regalo me ha hecho Dios", decía al mandar la foto de cada recién nacido de su estirpe a sus amigos y familiares. Les compadezco por no poder hacer bolas de cera por las calles del Perchel agarrados de la mano de su abuelo.

El camino de vuelta a veces es más bonito y otras más desagradecido. Atarazanas y la Esperanza sirven para coger fuerzas, pero la Alameda a las 5 de la mañana no es la misma que a la 1. Sin embargo, contigo el trono de la vida nunca arrastraba pata.

¡Ay Luis! ¡Cuánto te vamos a echar de menos! ¿Por qué nos tuviste de dejar? ¿Por qué tuvo que empezar a llover? En el desconcierto y rabia que nos inunda hoy se vislumbra la pena y soledad que mañana dejará tu vacío. Pero la estampita que llevabas en la cartera nos dice que al Cristo de la Expiración y a su Madre no sólo se les ve una vez al año cuando salen a la calle. En verdad se les puede visitar cada día en su capilla. Hoy ya no hará falta llamarte por teléfono al móvil o a la casa. Bastará con mirar al cielo y decir tu nombre para hablar contigo y sentirte.

El trono llega a su casa de hermandad y se da la vuelta. Tus ojos de un azul intenso, imposibles de no reconocer, se cuelan por los orificios del capillo de mayordomo. Están inflados de emoción al ver llegar a su Virgen de los Dolores Coronada con toda la candelería encendida. Cada vela es uno de los aquí presentes: amigos y familiares que te acompañan hasta el final, algo consumidas y con lágrimas de cera después de haber velado tu memoria.

Hablo de esos momentos en que su cara rebosaba satisfacción como cuando se casó con mi madre, llevó al altar a su hija María, jugaba con sus nietos o nos observaba en silencio, sonriente y diciendo sí a todo en aquellas reuniones en que nos juntábamos sus hijos y los de mi madre. La Madre y el Hijo se mecen. El Himno de la Coronación mientras entra en su casa nos pone los vellos de punta y enjuaga nuestros ojos sin saber por qué. Hoy tú nos has dado una razón.

Mantenemos el trono bajo con los brazos para no rozar el arco de la puerta de la Casa de Hermandad con el remate de la Cruz. Hombres de verde y tricornio gritan Vivas a España, al Rey, al orden y a la ley. Se tumba el trono en su salón y gritan mofa.

Nos damos la enhorabuena y abrazamos. Bien hecho Luis. Bien hecho. Un desfile impecable. Fuiste fuerte, duro y luchaste. Luchaste hasta el final, cuando no debía ser un final, sino otra primavera de incienso y garrapiñadas. Tu corazón era tan grande y generoso que no había vena que lo soportara. De parte de mi madre, de mi hermana Mónica, de tus hijos Luis, Miguel, María, sus parejas, tus nietos, tus hermanos y amigos te doy las gracias por haber sido parte de nuestras vidas. Gracias.

Este año, la campana lucirá un crespón negro. Quizás muchos portadores no sepan que era por ti, por aquél que hizo mecer a su Cristo por calle Larios al compás de una marcha de Perfecto Artola. Pero cuando lleguemos a la Plaza de la Constitución ahí estarás en tu palco desde dónde seguirás disfrutando de una copita de vino, tus partidos del Unicaja del Málaga o de tu bien amada Semana Mayor. Y es que después de los Dolores, viene la Esperanza y mañana Domingo, los más importante: la Resurrección.

Querido Luis. Te queremos, te extrañamos y te necesitamos. Cuida de los tuyos, cuida de mi madre. Encuéntrate con Dios, al que siempre fuiste fiel, y reencuéntrate con tus hermanos y tus padres. Descansa en paz y vela por regalarnos paz a nosotros. Te queremos.

María Santísima de los Dolores Coronada. Ruega por nosotros. Santísimo Cristo de la Expiración. Ten piedad de nosotros. Amen.