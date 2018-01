Goiko Grill abre su primera hamburguesería en Málaga

La hamburguesería gourmet, Goiko Grill, ha abierto en el Centro Comercial Málaga Plaza, con su primer establecimiento en la provincia y el número 27 de esta cadena, que comenzó en 2013 en Madrid.

La apertura de cada nuevo restaurante viene acompañada de la creación de una nueva hamburguesa con ingredientes de la zona y, en este caso, ha sido la hamburguesa conocida como La Mulata, que lleva queso Ardiona, rabo de toro, setas estofadas, salsa de carne, chips de vegetales y lechuga batavia.

Para Goiko llegar y triunfar en Málaga, punto de atracción e innovación gastronómica, supone un reto que aceptan con muchas ganas y humildad. La meta es abrir al menos dos locales de alrededor de 150 metros cuadrados, con una contratación promedio de 15 profesionales por cada establecimiento.

Goiko Grill Málaga abrió sus puertas el pasado 29 de diciembre en el Centro Comercial Málaga Plaza y se ha inaugurado el 24 de enero de 2018, día del periodista, celebrándolo con con más de 80 invitados referentes del mundo de la comunicación, la cultura y la gastronomía malagueña. El horario de apertura es de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.30 horas, todos los días del año (excepto Navidad y Año Nuevo).

El creador de la cadena, Andoni Goicoechea asegura que "no hemos bajado la calidad en 4 años y nunca lo haremos. La experiencia Goiko es algo que no podemos negociar. Si le rebajamos 10 céntimos al proveedor, él nos dará 10 céntimos menos en calidad, algo que no nos podemos permitir. Somos tan buenos como la última hamburguesa que sale de la parrilla".

De hecho, Goiko Grill sigue optando por restaurantes familiares, artesanos, sin franquicias, a pesar de recibir numerosas ofertas de inversores para expandirse en franquicia. "Es muy difícil franquiciar la familia, tenemos nuestros métodos, nuestra forma de hacer las cosas y es hacerlas bien" explica su fundador.

La estrella de la carta de esta hamburguesería es la llamada Kevin Bacon, la más vendida en España, que tiene su secreto en que se pica la carne en la plancha y se rellena con trozos de bacon, cebolla crunchy y queso americano. Las hamburguesas se hacen con "carne de vaca Española, muy roja, fresca, picada a diario por nuestro carnicero, con el sazón de Goiko Grill".



El médico que se enfundó el delantal: emprender durante la crisis

Goiko Grill surge en plena crisis económica. Andoni es un joven venezolano de ascendencia vasca que llegó a Madrid para ejercer como Médico Interno Residente (MIR) de geriatría en el Hospital de La Paz. El primer restaurante nace después de que cerrase el local que frecuentaba con un amigo al salir del hospital: "Pedí un poco de dinero prestado y con la ayuda de mi padre y mi hermana diseñamos la primera carta del restaurante. Planteamos una hamburguesería gourmet, con la máxima calidad, como si fuera en tu casa."

"Al principio no entraba ni Dios". Reconoce que los seis primeros meses fueron muy duros, con mucho ensayo y error. Además, compaginaba las guardias del hospital con los inicios del restaurante, llegando a dormir en el parking situado junto al local. "Era un ritmo demencial", confiesa Goicoechea, hasta que tuvo que escoger y decidió renunciar a la carrera de medicina por su otra pasión, su otro sueño: las parrillas de Goiko.



Expansión controlada

El primer Goiko Grill se abrió en 2013, en Madrid, en plena crisis económica. Cinco años después cuenta con 27 restaurantes repartidos entre Valencia, Alicante, Zaragoza, Sevilla, Barcelona, Murcia y ahora Málaga. Hasta el 2016 el plan estratégico consistió en reinvertir los flujos de caja en la propia compañía, para así abrir nuevos restaurantes. El año pasado año se han permitido el lujo de contar con crédito bancario, una inyección que ayudará a seguir apostando por un producto fresco y de primera calidad mientras abren más restaurantes, sin dejar de ser una empresa con encanto familiar.