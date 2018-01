En Teatinos, hartos de las caballerizas

La asociación critica al alcalde por "engañar a los vecinos de Teatinos" - El Ayuntamiento responde que se están "estudiando distintas alternativas"

En el programa electoral del PP de 2015 se anuncia directamente una actuación urbanística «consensuada con los vecinos para el solar que dejarán libres las caballerizas municipales».

El reciente freno del proyecto municipal de traslado de las caballerizas de los coches de caballos –del emplazamiento que ocupan desde hace cerca de 25 años en la calle Mesonero Romanos al polígono Guadalhorce– ha indignado a la asociación de vecinos Parque Teatinos, cuyo presidente, Miguel Millán, criticó ayer al alcalde por «engañar a los vecinos de Teatinos».

Se da la circunstancia de que en abril del año pasado, como informó La Opinión, el alcalde de Málaga, en reunión con los vecinos, aseguró que los caballos dejarían el barrio. A este respecto, Miguel Millán recordó que la promesa ya la formuló hace once años, en 2007. «Y llevamos pidiendo el traslado 18 años», recalcó.

«El proyecto, que es precioso, está aprobado, pero ahora, están estudiando que cada caballista venda su licencia y les van a dar tiempo. Ya no creemos a ningún político», lamentó el dirigente vecinal, que planteó que, puesto que la vía política está cerrada, sólo queda la judicial. «A nivel político hemos perdido toda esperanza, hemos mirado la recaudación y podríamos soportar el gasto de pagar a un abogado para meternos en un contencioso, incluso por motivos sanitarios, porque esto no cumple», indicó.

Miguel Millán, que lleva más de diez años denunciando el problema en estas páginas, recordó que las caballerizas de Mesonero Romanos «están en una parcela municipal y en abril de 2017 la asociación ya envío a la Gerencia de Urbanismo una notificación de que hay construcciones ilegales donde meten los caballos y no hay condiciones de salubridad para los propios animales».

A este respecto, se preguntó por qué las asociaciones animalistas no inciden en este aspecto y protestan por las condiciones en las que viven los caballos, «porque no estamos pidiendo que los cocheros dejen de trabajar sino que los caballos se vayan a un sitio mejor».

Miguel Millán recordó que algunas de las caballerizas se hicieron «en un fin de semana y no sé si resistirían un pequeño temblor de tierra porque no hay informe del perito, planos, no tienen absolutamente nada». Por este motivo consideró «injusto» que los vecinos tengan que pagar licencia por obras menores en casa, «y aquí, construyen algo en terreno municipal y no se les exige nada».

Picadero y estiércol

En el momento de visitar ayer por la mañana las caballerizas, un caballo daba un paseo en un picadero, «a 40 metros de las viviendas» y en una cuba abierta estaba amontonado estiércol. «En verano hay quejas de moscas y mal olor lo tenemos ahora», subrayó el presidente.

Ayer, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, respondió a la asociación que el Ayuntamiento está «estudiando distintas alternativas» y por tanto el asunto del traslado «no está parado».