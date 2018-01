La mujer de De la Torre le pide que aclare cuanto antes si repite como candidato en 2019

Uno de los signos que mejor explica la actual situación de incertidumbre que vive el PP en el Ayuntamiento de Málaga es el relieve que ha adquirido en las últimas semanas Rosa Francia. Cada declaración de la esposa del actual alcalde, Francisco de la Torre, cotiza alta por la posible capacidad de influencia que pueda ejercer sobre el futuro político de su marido. Este domingo el presidente de los populares, Elías Bendodo, solicitó de manera formal a De la Torre que repita como cabeza de lista en las municipales de 2019. El regidor pidió un tiempo de reflexión y aseguró que contestaría antes de que finalice febrero. Su esposa quiere, sin embargo, que tome una decisión cuanto antes. Mejor hoy que mañana, dando por hecho que no hay razones para prolongar la incertidumbre.

Así se lo hizo saber de nuevo a De la Torre este martes, a través de unas declaraciones efectuadas ante los micrófonos de la Cadena Ser. «Me gustaría que fuera cuanto antes», aseguró en relación a la toma de decisión que ahora está sobre el tejado de su marido. Después de muchos vaivenes y declaraciones cruzadas, Bendodo dio un paso para descabalar un debate incómodo sobre la candidatura municipal del PP en 2019.

A juzgar por las palabras de Francia, la posibilidad de que De la Torre renuncie a presentarse de nuevo está sobre la mesa, hasta el punto de insistir en que el propio De la Torre ha manifestado en los últimos días su inclinación, a priori, hacia el no. «Me gustaría que la respuesta fuera la que todo el mundo sabe», apuntilló Francia. La esposa de De la Torre siempre ha dado por hecho que el actual alcalde de la capital se retiraría al finalizar este mandato en 2019. En diciembre de ese año, el regidor cumpliría los 77 años.

En todo caso, Francia dejó la puerta abierta a la posibilidad de que su marido recoja el guante que se le ha lanzado desde el PP. «Otra cosa es que me haga caso», dijo en relación a sus deseos de que De la Torre dé un paso atrás en 2019. Una posibilidad que Francia relacionó directamente con el hecho de que el PP vea en De la Torre una pieza fundamental para retener la alcaldía de la capital. «Sigue en el no, pero se comprometió desde el primer momento en que se pudiera contar con él, y me imagino que tiene que darle unas cuantas vueltas», manifestó.

De la Torre estuvo ayer en Bruselas para promocionar un congreso sobre alimentación y agricultura que se celebrará en Málaga durante el mes de junio. A su vuelta será confrontado de nuevo con su propio futuro y todo lo que ocurre a su alrededor está siendo escudriñado por su posible significado. En este sentido también volvió a salir a relucir en palabras de Francia la relación que guarda De la Torre con la dirección de su partido. Una manifiesta incomunicación que ratificó Francia al lamentar que Bendodo habría salido al público con su petición para que siga De la Torre en 2019 antes de comentarlo con el propio implicado. «No lo hubiera gestionado así», dijo y lamentó que la cúpula del PP haya anticipado sus movimientos a la prensa antes que a su marido. «Lo hubiera hecho de otra manera», sentenció.

Ante la posibilidad de que su marido renuncie y se apunte de nuevo a Bendodo como candidato, Francia se mostró en sintonía con las declaraciones que siempre ha efectuado su marido al respecto. «Por supuesto sería un buen candidato», dijo, aunque también añadió que «estoy segura de que hay muchos más». Sobre si su sentir es generalizado entre el resto de su familia, Francia aseguró que sí y lo hizo expansivo a sus hijos: «Es un interés de la familia, que comparten mis hijos. Pensamos que es mucho esfuerzo y creo, también, que una de mis obligaciones es preocuparme de él, de su salud y de su descanso».

También tuvo un recado para Celia Villalobos, asegurando que se «aplique el cuento» sobre discernir el momento adecuado para abandonar los cargos.