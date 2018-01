"Esas personas no deberían salir de prisión si no están reinsertadas"

Actualmente, junto con otros familiares afectados, han organizado una campaña para evitar que se produzca la derogación

­Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años que fue asesinada en Huelva por el pederasta Santiago del Valle, ha sumado su voz en la lucha para que no se derogue la prisión permanente revisable, aprobada el pasado 2015, a la que, junto con el Partido Popular, dio forma para «evitar que una persona salga de prisión si aún no es capaz de reinsertarse en la sociedad». La petición de no derogación iniciada por Rocío Viéitez ya alcanza el millón de firmas y Juan José explica cuál es su posición ante la situación y expresa porqué motivo esta iniciativa «no debe derogarse».

¿Como se inicia el proceso de la petición para que no se derogue la prisión permanente revisable?

Esta petición surge una vez que se ha solicitado por el Partido Nacionalista Vasco una petición en el Congreso de derogar la prisión permanente revisable que se aprobó en el 2015. Después surgió la petición de Rocío Viéitez, mujer del parricida de Moraña que a través de change.org pide que no se derogue la prisión permanente revisable. Entonces yo me sumo a la petición y comienzo una campaña respaldando la no derogación. Además, sale la aparición del cuerpo de Diana Quer y se comienza a decir que es posible que no se aplique la prisión permanente al 'El Chicle'. Ahí hablamos con el padre de Diana y nos unimos en una plataforma para evitar que la eliminen.

¿Y la iniciativa tiene apoyo por parte de los partidos políticos?

El único partido que apoya realmente esta petición es el único que ha aprobado la prisión permanente revisable en el Congreso, durante su gobierno con mayoría absoluta, ha sido el Partido Popular. Gracias a ellos empezamos a darle forma a la iniciativa. Los demás partidos no solo no lo apoyaron entonces, sino que ahora se oponen. Estos son Podemos, Partido Socialista, PNV y Esquerra Republicana.

¿Y usted considera que pueden llegar a reinsertarse en la sociedad o no?

Lo que yo crea no tiene que ser vinculante. No tiene porqué ser vinculante porque para eso están los profesionales. La misma condena no puede tener el mismo efecto en una persona que en otra. Un especialista sería el que detallaría si esa persona está o no preparada para reinsertarse en la sociedad.

¿Porqué considera necesaria la prisión permanente revisable?

Porque nos da una gran ventaja. Al tenerla, aquél que pase por prisión y después unos especialistas consideren que está reinsertado, podrá salir, se le dará la posibilidad. Sin embargo, el que no lo está, no se le dará esa opción. Una opción que sería para volver a asesinar o violar a una persona impunemente. Esas personas no deberían salir de prisión si no están reinsertadas.

¿Qué considera que está fallando en la ley española?

Considero que lo que falla en la ley española son los políticos, que está muy alejados de la realidad social que muchas veces la cobertura que debe dar la justicia española no alcanza las necesidades de los ciudadanos. Entonces se produce un desequilibrio donde los más perjudicados somos nosotros, los que estamos expuestos a que estos delincuentes nos agredan.

¿Existe una solución para que los políticos comprendan la situación a la que se refiere?

Yo más que soluciones buscaría propuestas que es como se construye un país. Sí que habría que hacer propuesta reales a los gobiernos que estén en ese momento gestionando el país. Y estas propuestas deben hacerse como lo estamos haciendo nosotros. Los ciudadanos no entendemos de gestión pero sí de necesidades, por lo que debemos transmitir esas necesidades al poder político y legislativo para que nos escuchen y sepan qué nos hace falta, y no al contrario.

Pero después esa propuesta aprobada puede derogarse.

El problema es el revanchismo político, que en muchas ocasiones se dejan llevar por los ideales y se olvidan de lo que necesita el ciudadano, haciendo que esos actos nos perjudiquen. Quizás debería de crearse un pacto pensado por y para la justicia donde haya una superioridad manifiesta ciudadana que decida y que se pudiera impedir que tras ser aprobada, se derogue con el paso de los años, como está sucediendo ahora con nuestro caso.