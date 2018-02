Éxito de convocatoria del Málaga Work In Progress

Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile son los países que más proyectos han presentado en la primera convocatoria del Málaga Work in Progress, uno de los nuevos eventos del gran espacio de Industria Málaga Festival Industry Zone (Mafiz), que el Festival de Cine de Málaga estrenará en su 21 edición, del 13 al 22 de abril de 2018. En total han sido 140 los proyectos recibidos, procedentes de 19 países, para este nuevo espacio.

El objetivo de este nuevo espacio es impulsar la finalización de películas en fase de post producción. Así, con este nuevo evento, destinado a películas latinoamericanas tanto de ficción como de largometraje documental, el Festival de Málaga continúa con su estrategia de fomento del desarrollo de contenidos audiovisuales y de nuevas formas de expresión cinematográficas. En Malaga Work in Progress, orientado a directores con primeras o segundas obras, las diez películas seleccionadas se presentarán a destacados profesionales de la industria, se difundirán y promocionarán para favorecer su finalización así como su distribución internacional, según han explicado a través de un comunicado. Además, aprovechando las sinergias y confluencias de la nueva gran zona de industria del Festival de Málaga, los directores que participen en Málaga Work in Progress tendrán la oportunidad de presentar sus películas a los fondos internacionales que participan en el Málaga Festival Fund & Co Production Event y a los agentes de ventas y distribuidores internacionales presentes en los Spanish Screenings. Málaga Work In Progress se define como un espacio de desarrollo, análisis y reflexión sobre los primeros cortes de proyectos cinematográficos de diez realizadores que se encuentren preparando su futuro largometraje. La primera edición de Málaga Work in Progress se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de abril.