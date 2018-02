Málaga Para la Gente apoya las demandas de los cocheros de caballos

Los cocheros de caballos todavía no tienen una solución para el emplazamiento de las caballerizas

El grupo municipal Málaga Para la Gente muestra su apoyo a las demandas de los trabajadores de coches de caballos en la capital. La tardanza del Ayuntamiento a la hora de dar una solución al emplazamiento de las caballerías, está provocando tensiones entre los cocheros y el alcalde, Francisco de la Torre.

Aunque la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, afirma que desde el Ayuntamiento "se están estudiando diferentes alternativas para encontrar la mejor", lo cierto es que varios partidos municipales manifiestan su descontento con el retraso de estas soluciones y el escaso diálogo con los cocheros de caballos.

Ese es el caso de Málaga Para la Gente, que pide alternativas y se suma a la preocupación de los trabajadores para que se defina un lugar para las caballerizas rápidamente y que sea digno para poder trasladar tanto los coches como los animales. En un primer momento se decidió establecer en el barrio de Los Prados, pero finalmente no se pudo llevar a cabo por la negativa de los vecinos.

El portavoz de la formación política, Eduardo Zorrilla, explica que las nuevas instalaciones deberían de cumplir algunos requisitos: que los establecimientos sean lugares adecuados para los caballos, que no moleste a los vecinos y que no esté muy lejos del centro de la capital para que esto no suponga un mayor esfuerzo para los animales. El problema es que el mantenimiento de la construcción en Teatinos se hace imposible por el desarrollo urbanístico de la zona.

Actualmente las caballerizas se encuentran en Teatinos (calle Mesonero Romanos) que está a una distancia de tres kilómetros del centro. Así, el portavoz de los cocheros de Málaga, Antonio Domínguez, ha señalado que "los trabajadores descartan que la Ciudad del Caballo vaya al polígono del Guadalhorce por la lejanía", ya que este se encuentra a más de cinco kilómetros.

Asimismo, Zorrilla entiende que el Consistorio debe buscar otra alternativa pero escuchando también las necesidades y demandas de los profesionales del sector y teniendo en cuenta las consideraciones de los movimientos animalistas. Por esta razón, el edil recuerda que la actividad presta un servicio turístico y ayuda a mejorar la imagen de la ciudad.