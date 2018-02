Críticas a Arturo Bernal por sus palabras sobre el cine español

Un comentario que el director general de Turismo Costa del Sol puso en su perfil personal de Facebook el sábado por la noche ha levantado la polémica y le ha valido las críticas tanto del sector cinematográfico como de la clase política. Bernal escribió: "Solo hay una cosa que me dé más pereza y hartura que lo de los separatistas catalanes y es la infumable e impresentable "pantomima" del cine español que cada año tenemos que aguatntar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno. Me niego...".



Su post tuvo respuesta de entre otros representantes del cine de Daniel Ortiz Entrambasaguas, presidente de la asociación de productores de Málaga, que le respondió en varios tuits, con palabras como "Cuando la ignorancia supina d responsables públicos no contribuye a la pedagogía d la #industria dl #CINE y la #cultura. Desgraciadamente sufrimos el ataque constante d quienes ignoran una realidad, máxime qndo seguramente acude a los #Goya2018 sin pagarse el viaje".





Todo esto es muy lamentable,no se puede practicar y fomentar tal ignorancia desde un puesto de responsabilidad en la Gerencia Costa del Sol como lo hace este señor. Debieran al menos @eliasbendodo @pacodelatorrep hacerle saber q tenemos entre otras muchas cosas un @festivalmalaga pic.twitter.com/UhWPAN1k0a — Daniel Ortiz Entrambasaguas (@danidog) February 4, 2018

Bernal terminó rectificando este domingo, tras borrar el post de la polémica, y escribió de nuevo en su Facebook para aclarar lo que el considera un malentendido. "Estimados amigos de Facebook. Anoche publiqué un comentario sobre la gala de los Goya que está generando cierta confusión y puede dar lugar a malentendidos. Llegando las cosas a este punto, pido disculpas si este comentario ha podido resultar ofensivo a la generalidad de la industria del cine. No era esta mi intención. Para significar que no se trata de una crítica general al cine español en absoluto, he preferido eliminar este post, en el que, reitero, expresaba una opinión estrictamente personal en mi grupo de Facebook respecto a ciertas actitudes puntuales pasadas. Espero, por último, que esta nota aclare mi posición de consideración hacia esta industria y a la generalidad de profesionales que a ella se dedican", ha explicado.