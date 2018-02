El Catastro localiza en un año más de 4.000 edificaciones sin regularizar en Málaga

El año pasado se sometió a 23 localidades de la provincia a este proceso y para este año quedan aún Benahavís y Campillos.

La Dirección General del Catastro incorporó sólo el año pasado en la provincia más de 4.000 nuevas edificaciones. Según revelan las estadísticas del organismo, la regularización que desde hace unos años está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda ha permitido aflorar estas construcciones que ya estaban levantadas pero no declaradas.

El llamado catastrazo, que aún no ha terminado en la provincia, ha localizado inmuebles de todo tipo que sus dueños no habían regularizado, aunque en este ranking son mayoría los dedicados a uso residencial. Así, de las 4.080 edificaciones que han salido a la luz de enero a diciembre de 2017, un total de 2.713 estaban destinadas a viviendas. El crecimiento en otros usos (comercios, sanidad, cultural, religioso...) es mucho más residual y sólo en los usos industriales se da una tendencia a la baja, según el Catastro.

El boom de la construcción que la provincia vivió hasta que llegó la crisis económica hizo que Málaga se llenara de nuevas construcciones y que también proliferaran las edificaciones en zonas rurales, aunque muchas de éstas se quedaron en una situación ilegal al no ser registradas por sus propietarios. Contra ello quiso luchar Hacienda cuando puso en marcha esta medida de localización de inmuebles sin regularizar, que además no pagaban impuestos al no estar contabilizados. El Catastro ha estado trabajando incluso con drones para que la inspección sea lo más exhaustiva posible y una vez registrados estos nuevos inmuebles a sus propietarios se les ha impuesto una sanción de 60 euros, con la obligación asimismo de pagar aquellos impuestos que hasta ese momento no habían abonado (caso por ejemplo del Impuesto de Bienes Inmuebles).



Construcciones nuevas

En la provincia de Málaga, de estas edificaciones añadidas en este pasado ejercicio, la mayoría eran construcciones que se habían levantado a partir del año 2000, es decir, en la época previa a la crisis y sobre todo a partir de 2010, periodo a partir del cual se han localizado más de 3.000 nuevos inmuebles en los distintos municipios malagueños.

Al cierre de 2017, en la provincia se contabilizaban un total de 1.456.525 construcciones en la Dirección General del Catastro y casi 550.000 son edificaciones levantadas a partir del año 2000, es decir, más de un tercio de los inmuebles se han erigido en las últimas dos décadas.

Los últimos datos hechos públicos por el Catastro respecto al proceso de regularización de inmuebles, con datos correspondientes a 42 municipios de la provincia, señalaban que se habían localizado más de 52.000 construcciones, 43.000 de ellas de uso urbano. De todas ellas, el 36,78% eran nuevas, el 37,36% correspondían a ampliaciones de inmuebles ya construidos y un 8% eran piscinas.

En 2017, en el calendario del catastro para la búsqueda y regularización de inmuebles se incluyeron un total de 23 municipios de la provincia de Málaga: Cañete la Real, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Istán, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Monda, Montecorto, Montejaque, Ojén, Parauta, Pujerra, Ronda, Serrato, Teba, Tolox y Yunquera. Para este ejercicio quedan pendientes Benahavís y Campillos, donde este proceso se ha alargado hasta el próximo mes de julio.