Málaga planea que el 9% de los desplazamientos en 2025 se hagan en bicicleta

El Consistorio acusa a la Junta de no haber hecho ni un solo metro pero el Ejecutivo andaluz afirma que es la ciudad la que no ha cedido el suelo para ejecutar las rutas comprometidas .

Una pregunta de Málaga para la Gente contestada por el Área de Movilidad del Ayuntamiento revela que, desde 2013, la ciudad ha destinado un total de 489.904,82 euros al mantenimiento y conservación de 43,085 kilómetros de carriles bici. Estos son los datos, pero sobre este asunto particular también hay un enfrentamiento entre la Junta y el Ayuntamiento que impide avanzar aún más en esta forma de desplazarse, más sana y menos contaminante. De hecho, los desplazamientos en bicicleta suponen hoy en día sólo el 1,7% de los desplazamientos, aunque la meta es llegar al 9% en 2025.

Para ello, informó el Consistorio a Málaga para la Gente, se están desarrollando itinerarios definidos en la Red de Infraestructuras para la Bicicleta de Málaga, se conserva y mejora la red existente, se pone mobiliario urbano y medidas tecnológicas para la bicicleta en la ciudad, se amplía y se mejora el sistema de préstamo de bicicletas públicas, se trata de integrar la bicicleta en los barrios, con zonas 30 en las que existan las correspondientes medidas de pacificación, trata de aumentarse la seguridad vial del ciclista, se habilitan aparcamientos para estos vehículos en edificios, se reserva espacio para ellas en inmuebles singulares y nuevas construcciones, se promociona su uso y se hacen campañas de concienciación y divulgación.

En cuanto a las tareas de mejora y mantenimiento se realiza obra civil, señalización viaria, semaforización, alumbrado público e instalación del mobiliario urbano, demolición del pavimento, reposición de servicios afectados y otras actuaciones.

Málaga para la Gente preguntó también si se van a ampliar los kilómetros actuales, a lo que Movilidad respondió que sí, los previstos en el acuerdo marco entre el Ayuntamiento y la Junta relativo al Plan Andaluz de la Bicicleta. La Administración andaluza, añadió el área, tiene un plazo para ejecutar sus obras entre 2014 y 2017 y el Ayuntamiento, hasta 2020. Ahora, está prevista por parte de la Junta lo establecido para las Avenidas Lope de Vega y de Carlos Haya.

Málaga para la Gente asegura que la actual red de carriles bici está en mal estado, es suficiente e inconexa, y un estudio de la OCU en 2014 analizaba el trazado malagueño para acabar calificándolo con una de las notas más bajas del país. «La valoración no depende del número de kilómetros de vías ciclistas tanto como de su trazado, comodidad, seguridad, visibilidad o conectividad». El grupo instaba al equipo de gobierno a no dejar pasar la oportunidad del Plan Andaluz de la Bicicleta, que aporta el 75% del presupuesto para ejecutar estos carriles. No hubo, de hecho, alegaciones a este plan por parte de nadie. Es un proyecto que genera mucho consenso.

Sin embargo, el Ayuntamiento acusa a la Junta de no hacer su parte del trabajo. El delegado provincial de Fomento, Francisco Fernández España, señaló a La Opinión de Málaga que no «es que no podamos hacer ni un kilómetro, es que no podemos hacer un metro si no tenemos la disponibilidad del suelo». Es decir, que es la ciudad la que debe ofrecer a la Administración autonómica el suelo para poder ejecutar los carriles bici.

En la comisión de seguimiento del convenio, el Ayuntamiento dice a la Junta dónde quiere que actúe. Se estableció, dijo España, como prioritario unir Antonio Martín y El Candado, dos kilómetros que costaban en torno a tres millones de euros. La Junta redactó el proyecto, pero primero puso problemas Parques y Jardines porque el carril bici ocupaba la zona verde; luego fue Movilidad, porque al retranquearlo ocupaba parte del paseo peatonal y se decidió finalmente ganarle terreno al mar, pero ahí entran otras administraciones: la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y Costas, que depende del Gobierno. «Además, el Ayuntamiento nos dijo que los materiales no eran de la nobleza suficiente para ese paseo marítimo. Primero teníamos que tener los permisos y, si ellos querían materiales más nobles, les dijimos que tenían que aportar una parte», explicó. Este proyecto se aparca hasta que se expidan las autorizaciones y se decide, entonces, unir María Zambrano con Virgen de la Cabeza pasando por Juan XXIII, 2,3 kilómetros de trazado y 1,3 millones de presupuesto. Ya se ha redactado el proyecto y se entregó el 30 de octubre a Movilidad, que lo ha pasado a Urbanismo para que dé el visto bueno. «El Ayuntamiento dice que no hacemos ni un kilómetro, pero no lo hacemos porque no podemos, no están los terrenos disponibles. Las calles son de titularidad municipal y la disponibilidad de los terrenos es del Consistorio, que es el que nos tiene que autorizar», subrayó.