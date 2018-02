Condenan a dos hermanos por secuestrar a un hombre para que les pagara una deuda

La Audiencia de Málaga ha condenado a dos hermanos a una pena de tres años y medio de prisión a cada uno por secuestrar a un hombre en la capital por una deuda de 20.000 euros. Además, se les ha impuesto la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse durante tres años.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2014 y, según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los dos acusados, junto a otras dos personas no identificadas, idearon el plan. Así, uno de ellos fue con los otros dos a donde vivía la víctima y esperaron a que llegara, momento en el que le abordaron y cuando éste intentó huir, se lo impidieron embistiendo su coche.

Así, la resolución señala que la víctima intentó luego escapar a pie, pero los dos individuos no identificados se lo impidieron, «le golpearon con patadas y puñetazos» y le tiraron al suelo; agresión a la que se unió el anterior acusado, tras lo que el perjudicado fue metido a la fuerza en un coche después de ponerle una camisa en la cabeza para evitar que pudiera ver el lugar donde le trasladaban.

Una vez dentro, señala la sentencia, le volvieron a agredir durante el trayecto, al tiempo que le amenazaban con un cuchillo. Cuando llegaron a la barriada de La Palmilla, les esperaba el otro acusado con las llaves de la vivienda donde iban a llevarlo. Ya allí, lo ataron de pies y manos, le dejaron desnudo y continuaron pegándole con un cinturón, reclamándole la cantidad de 20.000 euros.

Además, le amenazaron con que si no pagaba ese dinero lo matarían, no sería liberado y lo tirarían a un pantano. Ante la certeza de que la Policía Nacional estaba tras su rastro y la evidencia de que no iban a obtener el dinero exigido, lo pusieron en libertad al día siguiente. A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió varias lesiones, que le han dejado secuelas físicas.

Por estos hechos, se condena a los dos acusados por los delitos de secuestro, lesiones y robo con violencia, así como por un delito leve de daños, imponiéndole por este último el pago de una multa de 180 euros. Además, se le impone el pago de una indemnización de 1.500 euros, cantidad que ya había sido consignada por los procesados.

La sentencia se dicta con la conformidad de los procesados con los hechos por los que eran acusados y con las penas finalmente solicitadas por el fiscal, concurriendo la circunstancia atenuante de reparación del daño, al haber satisfecho parcialmente las indemnizaciones.