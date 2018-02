Mark Farber: En la muerte de un amigo

Me asomo a las páginas de este periódico siempre con el dolor de recordar lo que no quisiera. En este caso murió mi amigo, quizás más, Mark Farber. Fiel a su espíritu deportivo y siempre disfrutón de la vida al aire libre cayó fulminado mientras esquiaba en Sierra Nevada, pasión que era parte de su vida. Allí arriba, entre las casis nieves eternas, le falló el corazón, lo más grande que había en su enjuto cuerpo. Fue un golpe inesperado para sus numerosos amigos que como yo le dije a quien le había acompañado desde siempre, Françoise, no me lo podía creer, no entendía que se fuera a sus 64 años. Pero allí estaba su cuerpo en el cementerio internacional de Benalmádena. Un dolor en el corazón y un comerse las lágrimas en una fría mañana.

Conocí a Mark en el año 1985 cuando llegó a Benalmádena para hacer realidad la marina de Benalmádena. Recuerdo que era una mañana limpia, delante de un café, cuando llegamos a un acuerdo para embarcarme en la aventura de levantar, desde la nada, una marina que pronto sería ejemplo en todo el Mediterráneo. Cuando apurábamos el último sorbo llegó el arquitecto Eduardo Oria y al hilo de sus palabras y de los sueños de Mark empecé a cabalgar sobre la cresta de una de las realidades, años más tarde, de lo que fue llamado Puerto Marina Benalmádena. A la poderosa capacidad de ilusionar de la que hacía gala Mark se unía la fogosa imaginación del arquitecto Oria. Yo no tuve más que poner patitas a tanta idea y hace realidad ante la opinión pública y ante la sociedad lo que el puerto iba a representar.

Fueron seis años de un apasionante trabajo, codo con codo con Farber, dando rienda a iniciativas que siempre eran poderosas y exuberantes, tal cual era Mark cuando hablaba de su obra, el puerto. Le perdía, en el buen sentido, su capacidad de trabajo; era un vicioso del curre y le gustaba formar equipo, pero, sobre todo, tenía un profundo sentido de la amistad y capacidad para acercarse a quien lo necesitaba, no en vano en sus años mozos y trabajando para el Banco Mundial en Centroamérica se dedicó a la rehabilitación de barrios degradados.

Como dije yo tuve la suerte de estar entre sus amigos, y el honor de que decidiera que en Puerto Marina de Benalmádena se me dedicara una plazuela y que esa noche, que no podré olvidar nunca y sin que yo lo supiera hasta correr la cortinilla de la placa apareciera toda mi familia, padres, hermanos e hijos y un sin número de amigos. Eran las cosas de Farber y por esto y tantas cosas más se hacía querer. Descansa en paz, amigo Mark.