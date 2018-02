Encuentra tu camino de la mano de "Orientando en positivo"

Después de dar muchas vueltas a nivel profesional, Paloma Leal ha encontrado su lugar y ahora ayuda a través de su proyecto "Orientando en positivo" a quienes no lo tienen tan claro a escoger cuál es el camino que les hará sentir más realizado como persona. Un servicio pensado para ayudar a averiguar la mejor opción, según diversos parámetros, para iniciar tu propio proyecto de vida.

Desde adolescentes que no saben qué rama de Bachillerato elegir hasta el preuniversitario que no tiene claro qué carrera cursar o el adulto que, a pesar de tener un trabajo, no se siente realizado. Bajo la línea "Orientación vocacional" se trabaja de una manera muy individualizada con la persona mediante varias sesiones que darán como resultado un informe final detallado con las opciones que se ajustan a la persona y posibles puestos laborales a desempeñar. Además, también pueden acudir personas desempleadas que buscan reinventarse y para las que hay precios especiales con descuento. "Si tienes un objetivo a largo plazo ayuda a que estés más motivado", explica esta licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y con un máster EMBA por la escuela ESIC.

a través de los talleres para la escuela de familia., resalta Paloma, quien cuenta en su equipo con una psicopedagoga. Para ello, a través dese abordan temas tan variados como la comunicación,, entre otros asuntos que están de actualidad y que se abordan a través de debates, recursos digitales y fórmulas que harán la sesión más atractiva.

El couching para docentes es otra de las patas que conforma este negocio con sede en Teatinos (calle Pirandello, 20). Centrados en la innovación educativa y la inteligencia emocional, Orientando en positivo imparte talleres de diversas temáticas para ayudar a potenciar la productividad del profesorado. Un sector en España muy por debajo de los niveles que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de pedagogía y competencias digitales.

El próximo 16 de febrero se imparte un taller de cuatro horas en la sede para dar herramientas que permitan liderar los comportamientos dentro del aula y un bonus en Google Suite for Education.

Orientando en positivo realiza talleres y cursos constantemente, con una programación mensual, con temáticas diferentes y actuales.

Por último, el marketing educativo es otro de los sectores que conforman este negocio. Un servicio pensado para enseñar, a través de una planificación previa, a los centros educativos a gestionar sus propios canales de comunicación y marketing e incluso existe la opción de externalizar el servicio y que lo lleve a cabo la propia empresa. "Si un centro educativo tiene una página web con una estructura y usabilidad compleja es difícil que la comunidad pueda comunicarse con ellos", sentencia Paloma.

Más información:

Dirección: Calle Pirandello, 20 Teatino (detrás de la Ciudad de la Justicia)

www.orientandoenpositivo.es

Facebook: Orientando en positivo

Twitter: @orientapositivo

LinkedIn: Orientando en positivo (página empresa)