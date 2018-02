La oposición exige ver los informes que avalan el modelo híbrido para Limasa

El futuro de la empresa de limpieza de la ciudad sigue siendo objeto de debate pese a que el equipo de gobierno ya avanzó que su intención es optar por el modelo híbrido, es decir, una empresa pública gestionaría el servicio de recogida y tratamiento de residuos y otra privada, la limpieza viaria. Toda la oposición, salvo Ciudadanos, aboga por la municipalización, mientras que los naranjas quieren trocearla por servicio y privatizarla. Más allá de la discusión sobre su futura naturaleza jurídica, los grupos se quejan de que no han podido echar un vistazo a los documentos que avalarían ese modelo híbrido, que ya han pedido muchas veces y volverán a exigir el lunes en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental.

En una de las mociones, presentada por Málaga para la Gente, se pide instar al equipo de gobierno a informar a todos los grupos municipales y a la plantilla de Limasa sobre los planes para el futuro de la empresa, entregando todos los informes y documentos que avalan dichos planes. También se propone adoptar un acuerdo para instar al Ayuntamiento a convocar un consejo de administración urgente y extraordinario monográfico sobre la gestión y actual situación de Limasa. Por último, se solicita también instar al equipo de gobierno del PP a que encargue informes económicos sobre los costes, rentabilidad y viabilidad financiera para la posible municipalización de la mercantil, y a que entregue todos los que haya realizado a los grupos de la oposición.

En cuanto a la moción del edil no adscrito Juan José Espinosa (que pertenece a Podemos, aunque este partido no tiene representación municipal), este propone el acuerdo de que el equipo de gobierno facilite a los concejales de la corporación los estudios, valoraciones e informes económico-financieros y de viabilidad que avalan la decisión de optar por un modelo híbrido para el futuro servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos, «externalizando la mayor parte del servicio».

Dice Espinosa en el texto de su moción: «Es evidente que no compartimos la afirmación del portavoz popular, ni tampoco la decisión de optar por un modelo híbrido con la mayor parte del servicio externalizado; no obstante, entendemos que por más que no compartamos la decisión tomada, sí tenemos el derecho a conocer, por una cuestión de transparencia, los estudios económico-financieros y de viabilidad que avalan esta opción».