Los juzgados de Málaga, los primeros en demandas por LexNet

Los jueces y secretarios de la Costa del Sol, los que más usan la firma digital

­El 1 de enero de 2016, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil hizo obligatoria la presentación de escritos y demandas a través del sistema de notificaciones digitales LexNet. Aquellos días, un chiste corría como la pólvora de un móvil a otro entre abogados, procuradores, jueces y letrados de la Administración de Justicia: Julio Iglesias miraba sonriente y descarado a la cámara y decía: «LexNet se caerá el 4 de enero, y lo sabes». Desde entonces, tras más de dos años de funcionamiento, el sistema se ha caído una no, sino muchas veces, pero a base de ensayo y error, de meter dinero y de un gran esfuerzo de abogados y jueces, Málaga es la provincia andaluza que más avances ha hecho en estos más de dos años para lograr el rimbombante objetivo del papel cero, una utopía aún, pero un ideal, al fin y al cabo, que está cada vez más cerca.

Los datos lo corroboran: en estos dos años y casi dos meses, los juzgados malagueños han recibido a través de LexNet 176.722 escritos iniciadores o demandas, frente a los 169.626 de Sevilla, los 116.546 de Cádiz, los 91.947 de Granada, los 69.455 de Almería, los 62.335 de Córdoba, los 53.011 de Jaén y los 40.665 de Huelva. Es decir, los juzgados y tribunales malagueños son los más aplicados en la consecución del papel cero y en el uso de este sistema de notificaciones digitales, parte fundamental del expediente digital que, de hecho, ya está implantado en la mayoría de los órganos del partido judicial de la capital. Si se hace el contraste con aquellos primeros días de enero de 2016, la jornada posterior a Reyes sólo habían llegado cuatro demandas.

Las semanas posteriores fueron caóticas, con el sistema cayéndose continuamente y los jueces y letrados de la Administración de Justicia pidiendo a los profesionales que imprimieran las demandas en papel. El juez decano de la capital, José María Páez, explica que «la gente se ha acostumbrado a trabajar con LexNet y, aunque no es perfecto, se ha mejorado mucho. Es hoy en día una herramienta indiscutible para nosotros». Ahora, se enfrentan a un problema grave, y es que a los fiscales no hay por qué notificarles ni han de enviar por LexNet hasta 2020, una medida que retrasa la consolidación de todo el sistema y que entre las asociaciones de jueces no se entiende. «Han pedido un aplazamiento a nivel nacional y se lo han dado», dice Páez, quien insiste en que en muchas jurisdicciones entran los asuntos y se resuelven por ese conducto.

Eso sí, dice Páez que queda mucho por hacer. En el caso del expediente digital (desde la demanda a la sentencia todo está digitalizado y así se trabaja), «ya lo tenemos todo incorporado al ordenador, pero muchos testimonios se incorporan en vídeo y queremos que sean transcritos». Parte esencial de este proceso es la firma digital, donde Málaga es, otra vez, líder absoluto: desde su puesta en vigor, los jueces y letrados de la Administración de Justicia malagueños han firmado por este sistema más de 5,3 millones de documentos judiciales, frente a los 4,3 millones de Sevilla, la segunda en importancia. «Todos los meses crece el número de demandas y disminuyen los errores; por otro lado, la firma digital ya está en todos los órganos andaluces».

En cuanto a escritos de trámite, es decir, los que se presentan en el seno de un procedimiento desde su génesis a su finalización, Sevilla, al tener más volumen de trabajo y haber puesto antes en marcha el sistema LexNet, gana por poco: en la provincia hispalense se han presentado 849.419 escritos de trámite en dos años y poco (más los meses en que LexNet fue programa piloto), frente a los 718.895 de la provincia malagueña.

Otra pata esencial del sistema son los partes hospitalarios que llegan a los juzgados por LexNet, donde ya se trabaja pero aún con resultados modestos: el Clínico y el Materno enviaron 2017 y lo que va de 2018 más de dos millares de partes (2.040), de los que se han integrado en Adriano (el sistema de gestión procesal de los juzgados) más del 97%. El Instituto de Medicina Legal de Málaga ha remitido 152 partes por LexNet.

Los cuerpos policiales, tanto los locales como el Nacional, y la Guardia Civil, también envían ya los partes a través de este sistema de notificación digital a los juzgados (más de 8.000), por lo que ya queda poco para cerrar el círculo, dado que también hacen lo propio los letrados de las diferentes administraciones públicas. Málaga lidera este proceso.