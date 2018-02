Málaga es la provincia que registra el mayor número de voluntades anticipadas

El 2017 deja por escrito el futuro de 696 casos, lo que supone un incremento del 9% con el 2016

Es uno de los tragos más duros para cualquier familiar. Ver como un ser querido afronta una enfermedad que va encaminada al desenlace fatal. En muchas ocasiones, el peso de la situación se incrementa cuando los emparentados ven como tienen que decidir y aprobar determinados cuidados médicos si la enfermedad ya ha dejado al afectado en un estado de incomunicación. Con el fin de evitar una situación que sólo sirve para añadir más desolación, la Junta de Andalucía creó el registro de voluntades anticipadas en 2004. Desde entonces, el número de malagueños que han hecho uso de esta herramienta ha ido en continuo aumento, hasta situar a Málaga como la provincia andaluza en la que más registros de voluntades anticipadas se han registrado. Así lo indican las últimas cifras que ha publicado la Junta de Andalucía y que dejan para 2017 un total de 696 registros.

La última cifra se encuadra en una clara tendencia al alza que ha sido progresiva a lo largo de los últimos trece años. En 2004, el número de registros fue de 206. Si se compara la cifra del año pasado, el aumento es de un nueve por ciento. Viendo la evolución total, cabe resaltar, por otro lado, los picos que hubo en 2006 y 2007, con 906 y 1.176 registros, respectivamente. En este caso, la marca alcanzada en 2017 es la cuarta mejor desde la puesta en marcha desde esta herramienta. Con 837 registros, el año 2005 también supuso un fuerte incremento. No hay que confundir el registro de voluntades anticipadas con la eutanasia, que sigue siendo ilegal en España. El año pasado quedó rechazada en el Congreso una propuesta de Podemos, en la que se pedía se legalización. Ahora mismo, no es algo que esté en el debate político y no se esperan cambios al respecto a corto plazo.

El registro de voluntades anticipadas no prevé, en ningún caso, que se brinde una ayuda activa a la muerte. Pero sí ofrece mecanismos para no tener que alargar la vida de forma innecesaria. El procedimiento consiste en rellenar el documento que está disponible en internet o en cualquier centro de salud tanto público como privado. El facultativo puede acceder en todo momento a esta información y ajustar las medias. También se deja constancia sobre si se quieren donar los órganos.

Además, existe la opción de designar a un representante en documento de voluntades anticipadas. Será la persona encargada de vigilar que los deseos expresados en el documento sean respetados en todo momento.

Según los datos publicados por la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de Salud es el lugar preferido por los malagueños para firmar su voluntad anticipada (280), seguido por el Hospital Costa del Sol (150) y el centro de salud de Vélez-Málaga (94). En cuatro lugar está el Hospital Civil (64) y en quinto el Hospital de Ronda con 44 registros.

Le sigue el centro periférico de especialidades San José Obrero con 43 registros. Antequera, con 21 registros, cierra esta clasificación.