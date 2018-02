Los vecinos del Palo exigen una piscina pública y equipamientos deportivos

Los vecinos del Palo llevan años pidiendo una piscina pública en cuya construcción se contemple además un parking municipal para completar la dotación de equipamientos deportivos ya existentes, un complejo que estaría ubicado junto al histórico campo de fútbol de San Ignacio. El pleno aprobó en diciembre de 2015 destinar una partida económica en las cuentas de 2016 para levantar esta infraestructura, pero desde entonces no hay noticia alguna. Málaga para la Gente preguntó en junio de 2017 al respecto, pero la contestación fue una ratificación de un informe de Urbanismo con fecha de 4 de abril de 2016, sin que conste su contenido. El 1 de diciembre se remitió una carta al alcalde, Francisco de la Torre, para que especificara si se había avanzado algo.

En la moción presentada por Málaga para la Gente en diciembre de 2015 y aprobada por el pleno, y defendida por la concejala Remedios Ramos, se explicaba que la barriada del Palo «arrastra un importante déficit histórico en cuanto a la dotación de equipamientos deportivos, sociales y culturales», con más de 26.500 habitantes. La densidad de población es de 150 vecinos por hectárea en el núcleo central, que se eleva hasta más de 70.000 si se incluye todo el distrito. Ramos señalaba que los residentes en El Palo reclamaban desde hace años la dotación de equipamientos deportivos con una piscina municipal climatizada en el solar existente entre las calles Fernández Alcolea y Julio Gómez, «instalaciones destinadas a atender la fuerte demanda de personas mayores y jóvenes que necesitan realizar ejercicios de mantenimiento, rehabilitación y fisioterapia y la práctica de la natación».

Los vecinos creen, según se explicaba en la moción, que es fundamental la calidad de vida. «Necesitamos instalaciones deportivas completas en el distrito Este y que se complementen entre sí. No podemos permitir que el deporte se entregue exclusivamente a entidades privadas ocupando los espacios públicos sin permitir a quienes no puedan pagarlo que queden excluidos de la práctica del deporte». Así, el complejo de Pedregalejo no respondería a las necesidades «populares» del distrito y de las personas con bajo poder adquisitivo. Por ello, se acordó instar al Ayuntamiento a incluir en las cuentas de 2016 una partida económica suficiente para la construcción de una piscina con aparcamiento municipal en El Palo.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palo, Ruth Pirez Silvera, envió un escrito al Ayuntamiento en el que explicaba que en la barriada la población tiene bajo poder adquisitivo y aseguraba que necesitaban instalaciones deportivas completas en el distrito Este, «que se complementen entre sí». «No podemos permitir que el deporte se entregue a entidades privadas ocupando los espacios públicos», señalaba. Así, recalcaba que Vélez, con 74.000 habitantes, y Coín, con 21.500, frente a los 26.000 residentes en El Palo, sí tienen dos piscinas públicas, cubiertas y climatizadas, respectivamente.

Proponían los vecinos construir en la parcela ubicada entre las calles Julio Gómez y Fernández Alcolea, una superficie de 1.550 metros cuadrados ubicada entre los dos campos de fútbol. Es una parcela municipal y allí podría levantarse una piscina cubierta climatizada de 25 metros de seis calles, con recepción, vestuarios, servicios y duchas, así como ducha en la piscina. También aconsejaban construir dos plantas de aparcamientos con 60 plazas; la segunda planta serviría para acoger un gimnasio.