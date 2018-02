El PSOE denuncia más eliminaciones de paradas de autobús en Carlinda y Nueva Málaga

El Consejo de Distrito de Bailén-Miraflores, que se reunirá a partir de las 18.15 horas de hoy en la Junta de Distrito, analizará hoy por qué se eliminaron varias paradas de autobús en la zona, lo que afectó a centenares de vecinos de los barrios de San Alberto, Calinda y Nueva Málaga. Numerosos residentes de la zona acudirán hoy a este consejo con el fin de exigir explicaciones al equipo de gobierno.

«Nosotros hemos intentado dar voz a los vecinos ante esta situación y van a tener la oportunidad de explicarles al equipo de gobierno del PP que no se pueden realizar cambios en la movilidad sin tener consenso, como suele hacer el Ayuntamiento», explicó el portavoz del PSOE, Daniel Pérez.

«El problema ya no es un hecho aislado, no afecta exclusivamente a los vecinos de San Alberto, los recortes en las paradas se han vivido en Carlinda y Nueva Málaga y tenemos constancia de que también se producen en otros distritos. Eso sí, en todos los casos hay un denominador común: los vecinos no han tenido conocimiento de este recorte hasta el mismo día en que se ha producido», sostuvo Pérez. «Hoy los vecinos han sido convocados al Consejo para tener voz y explicar los problemas que se han derivado de las decisiones unilaterales del equipo de gobierno».