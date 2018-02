UGT denuncia falta de personal en el área de Neurología de Carlos Haya

El área de servicio de Neurología del Hospital Carlos Haya presenta desde hace días falta de personal, una situación que cubren los propios trabajadores doblando turnos, según denunciaron ayer desde el sindicato UGT.

En concreto, se trata de los auxiliares de enfermería. De los 12 que componen la plantilla de planta solo ocho están en activo en estos momentos. Tres están de baja y no se han cubierto, según indicó el sindicato, y el cuarto trabajador acaba de incorporarse al centro hospitalario, tras una baja, pero todavía no ha regresado a su puesto de trabajo por motivos personales. Una situación que arrastra el resto de la plantilla y que cubren doblando turnos y con horas extras para no desantender a los pacientes, una planta en la que se encuentran pacientes con patologías de tipo neurológico y la unidad de ictus.

La gerencia del Hospital Regional, por su parte, aseguró ayer que la plantilla se ajusta a las necesidades asistenciales de dicha área y recordó que el servicio de Neurología cuenta con 16 auxiliares en plantilla; 12 de ellos en planta y los cuatro restantes pertenecen a la nueva unidad de ictus, inaugurada hace tan solo una semana. «Esa información no se ajusta a la realidad», sentenció el centro hospitalario.