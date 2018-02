Médicos del Clínico denuncian en un escrito la saturación de Urgencias

Más de 40 médicos y enfermeros han firmado un escrito dirigido a la gerencia del Hospital Virgen de la Victoria en el que alertan de la saturación que soporta el servicio de Urgencias y trasladan su intranquilidad al repercutir en la atención al paciente grave.

Los profesionales han indicado textualmente: "El volumen de afluencia a nuestra Urgencia es muy elevado y trabajamos en unas condiciones de presión asistencial extremas". Una situación que responde a la cantidad de pacientes pero, sobre todo, al nivel de complejidad y gravedad de los mismos. "Nuestra más profunda preocupación, frustración, malestar e impotencia profesional por no poder atender al paciente de gravedad en los niveles de atención y calidad adecuados", han expuesto.

En el escrito también han hecho referencia a que no hay espacio físico para atender a los pacientes con patologías críticas y/o agudas y mencionan la guardia del 13 al 14 de febrero no se pudo ingresar a pacientes en observación e incluso se retrasó la asistencia de pacientes con sospecha de gravedad, al no disponder del box habilitado para ello. También hay que recordar que el pasado día 14, el hospital optó por anular varias intervenciones quirúrgicas programadas ante la falta de camas, lo cual facilitó que algunos pacientes subieran a planta, tras varios días en observación, según informó este periódico.

El Sindicato Médico, por su parte, se ha unido a esta 'llamada de auxilio' de los facultativos y apoya a la gerencia del hospital ya que la insuficiencia de las medidas tomadas para paliar la situación se debe a las "directrices marcadas desde desde Servicios Centrales de Sevilla para la correcta implantación del PAUE (Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias).

El hospital, por su parte, ha reconocido que atiende a un mayor volumen de pacientes, la mayoría de ellos son de carácter muy complejo, lo cual es habitual en el periodo de alta frecuentación. "Tenemos todos los recursos disponibles para dar respuesta a esta demanda y damos prioridad a todos los pacientes con enfermedad aguda que están acudiendo al centro", ha sentenciado. También ha destacado el esfuerzo de los profesionales para ofrecer la mejor calidad de cuidados posibles.